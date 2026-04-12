O mundo vai descobrir se é verdade que "os húngaros votariam até num bode se ele estivesse a concorrer contra Orbán"

Joana Azevedo Viana
Há 2h e 55min
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Dizem de Péter Magyar que tem uma "personalidade difícil", ele que, depois de anos a viver na sombra de Viktor Orbán e a apoiá-lo, quebrou o vínculo: é "uma grande história do príncipe mais novo, o filho pródigo do povo, David contra Golias, com a qual todos se podem identificar". Orbán foi ele próprio um David há muitos anos: outrora progressista, tornou-se entretanto próximo de autocratas, "um bajulador de Vladimir Putin". E tornou-se também um mestre em pegar "num regime autoritário e mascará-lo de movimento ideológico". Putin e Trump torcem pela manutenção desse mesmo regime. Mais logo saberemos por quem torcem os húngaros, que vão eleger o seu primeiro-ministro - e o mundo inteiro está atento porque é também uma maneira de se saber quanto vale a maneira de Trump & Putin estarem no mundo

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O desafiante
O veterano
Hungria
12 abril 2026
 
Péter Magyar
Ele não é "um bode a concorrer contra Orbán"
À ideia de ser capaz de destronar o rei Orbán juntou-se a noção de como fazer campanhas eficientes na era das redes sociais
Ler análise →
 
Viktor Orbán
Um mestre das “democracias iliberais”
"Para aqueles de nós que se lembram de Orbán nos seus primeiros anos, a completa reviravolta política dele é desconcertante"
Ler análise →
TEXTOS Joana Azevedo Viana
Temas: Peter Magyar Viktor Orbán Eleições Hungria Peter Magyar Viktor Orban Hungria

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