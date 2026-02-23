Médico colaborador da CBS demite-se depois de ser mencionado nos ficheiros Epstein

CNN , Ramishah Maruf e Liam Reilly Liam Reilly
Há 33 min
Médico

Nova divulgação de ficheiros Epstein mostra que Peter Attia trocou mensagens obscenas com o criminoso sexual

O médico Peter Attia demitiu-se do cargo de colaborador na CBS News, na sequência de novas revelações sobre a sua relação com Jeffrey Epstein.

"O papel de colaborador de Attia foi recém-criado e ainda não tinha realmente começado", afirmou um porta-voz de Attia em comunicado.

"Como tal, ele afastou-se para garantir que o seu envolvimento não se tornasse uma distração do trabalho importante que está a ser feito na CBS. Ele deseja à rede e à sua liderança tudo de bom e não tem mais comentários neste momento."

Nos documentos recentemente divulgados dos ficheiros Epstein, Attia e o criminoso condenado trocaram mensagens pessoais e obscenas entre si.

Por exemplo, Attia escreveu em 2016: "Vagina, tem de facto, poucos hidratos de carbono. No entanto, ainda estou à espera dos resultados sobre o teor de glúten."

Attia, um influenciador especializado em medicina da longevidade, foi um dos 19 novos colaboradores nomeados em janeiro como parte da nova estratégia de Bari Weiss para a CBS News.

Durante uma reunião geral em janeiro, Weiss antecipou o novo grupo de colaboradores como "apenas o começo", incentivando a rede "a usá-los de forma eficaz". Mesmo enquanto Weiss promovia as mudanças diante dos funcionários - o seu primeiro grande movimento desde que assumiu a liderança em outubro - a executiva sinalizou a necessidade de mudança na Tiffany Network.

"A nossa estratégia até agora tem sido agarrar-nos ao público que ainda assiste à televisão em sinal aberto", afirmou na reunião. "Se continuarmos com essa estratégia, estamos perdidos."

Mesmo com Attia a pedir desculpa à sua equipa e aos pacientes, Weiss parecia inclinada a permitir que o médico permanecesse como colaborador da rede.

Ele tinha aparecido no podcast de Weiss "Honestly", antes de Weiss se tornar líder da CBS News. Ela tinha afirmado que Attia "corta consistentemente todo esse ruído" na indústria da saúde e bem-estar.

A CNN contactou a CBS News para obter comentários.

A aparição de Attia nos ficheiros Epstein gerou uma forte reação por parte dos seus fãs. Numa declaração no X, em fevereiro, o médico disse que não esteve envolvido em qualquer atividade criminosa e nunca tinha estado no avião, na ilha ou nas festas sexuais do criminoso sexual condenado. Attia não foi acusado de qualquer irregularidade.

"Para ser claro, nunca testemunhei comportamento ilegal e nunca vi alguém que parecesse menor de idade na sua presença", escreveu.

Attia também se demitiu do cargo de Diretor Científico na David protein bars, escreveu o CEO da empresa no X.

Temas: Peter Attia Ficheiros Epstein Médico CBS Jeffrey Epstein

E.U.A.

Médico colaborador da CBS demite-se depois de ser mencionado nos ficheiros Epstein

Há 33 min

Detido pela morte dos pais, Nick Reiner declara-se inocente em tribunal

Ontem às 18:10
20:54

Novo embaixador dos EUA quer Portugal a investir em caças F-35

Ontem às 12:09

Trump diz que vai enviar navio-hospital para a Gronelândia. Ilha responde "não, obrigado" e lembra que a saúde não se paga

Ontem às 11:56
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Ontem às 09:06

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Ontem às 14:29

A Farioli ainda falta aprender um quarto da lição que um famoso DJ tem para nos ensinar

22 fev, 22:28

IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após acidente

Ontem às 07:52

Governo gasta 11.520€ para maquilhagem e cabeleireiro antes de conferências de imprensa

Ontem às 09:13

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

22 fev, 00:10
opinião
Enrique Pinto-Coelho

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

Ontem às 13:34