Médico colaborador da CBS demite-se depois de ser mencionado nos ficheiros Epstein

Há 33 min

Nova divulgação de ficheiros Epstein mostra que Peter Attia trocou mensagens obscenas com o criminoso sexual

O médico Peter Attia demitiu-se do cargo de colaborador na CBS News, na sequência de novas revelações sobre a sua relação com Jeffrey Epstein.

"O papel de colaborador de Attia foi recém-criado e ainda não tinha realmente começado", afirmou um porta-voz de Attia em comunicado.

"Como tal, ele afastou-se para garantir que o seu envolvimento não se tornasse uma distração do trabalho importante que está a ser feito na CBS. Ele deseja à rede e à sua liderança tudo de bom e não tem mais comentários neste momento."

Nos documentos recentemente divulgados dos ficheiros Epstein, Attia e o criminoso condenado trocaram mensagens pessoais e obscenas entre si.

Por exemplo, Attia escreveu em 2016: "Vagina, tem de facto, poucos hidratos de carbono. No entanto, ainda estou à espera dos resultados sobre o teor de glúten."

Attia, um influenciador especializado em medicina da longevidade, foi um dos 19 novos colaboradores nomeados em janeiro como parte da nova estratégia de Bari Weiss para a CBS News.

Durante uma reunião geral em janeiro, Weiss antecipou o novo grupo de colaboradores como "apenas o começo", incentivando a rede "a usá-los de forma eficaz". Mesmo enquanto Weiss promovia as mudanças diante dos funcionários - o seu primeiro grande movimento desde que assumiu a liderança em outubro - a executiva sinalizou a necessidade de mudança na Tiffany Network.

"A nossa estratégia até agora tem sido agarrar-nos ao público que ainda assiste à televisão em sinal aberto", afirmou na reunião. "Se continuarmos com essa estratégia, estamos perdidos."

Mesmo com Attia a pedir desculpa à sua equipa e aos pacientes, Weiss parecia inclinada a permitir que o médico permanecesse como colaborador da rede.

Ele tinha aparecido no podcast de Weiss "Honestly", antes de Weiss se tornar líder da CBS News. Ela tinha afirmado que Attia "corta consistentemente todo esse ruído" na indústria da saúde e bem-estar.

A CNN contactou a CBS News para obter comentários.

A aparição de Attia nos ficheiros Epstein gerou uma forte reação por parte dos seus fãs. Numa declaração no X, em fevereiro, o médico disse que não esteve envolvido em qualquer atividade criminosa e nunca tinha estado no avião, na ilha ou nas festas sexuais do criminoso sexual condenado. Attia não foi acusado de qualquer irregularidade.

"Para ser claro, nunca testemunhei comportamento ilegal e nunca vi alguém que parecesse menor de idade na sua presença", escreveu.

Attia também se demitiu do cargo de Diretor Científico na David protein bars, escreveu o CEO da empresa no X.