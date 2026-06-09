Três pescadores resgatados com vida de barco que afundou no rio Douro

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Polícia Marítima está no local a tentar apurar as circunstâncias em que ocorreu o afundamento

Três pessoas foram esta terça-feira resgatadas com vida do rio Douro após o barco de pesca em que seguiam se ter afundado, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

Segundo o comandante da capitania do Douro, Rui Lampreia, o afundamento deu-se perto da Alfândega do Porto e os três pescadores foram resgatados pelos tripulantes de um barco rabelo que estava perto.

O alerta foi dado pelas 15:00, acrescentou a fonte da proteção civil.

A Polícia Marítima está no local a tentar apurar as circunstâncias em que ocorreu o afundamento, informou o comandante.