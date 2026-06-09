Três pescadores resgatados com vida de barco que afundou no rio Douro

Agência Lusa , PP
Há 46 min
Ponte D. Luís, Porto (Estela Silva/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Polícia Marítima está no local a tentar apurar as circunstâncias em que ocorreu o afundamento

Três pessoas foram esta terça-feira resgatadas com vida do rio Douro após o barco de pesca em que seguiam se ter afundado, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

Segundo o comandante da capitania do Douro, Rui Lampreia, o afundamento deu-se perto da Alfândega do Porto e os três pescadores foram resgatados pelos tripulantes de um barco rabelo que estava perto.

O alerta foi dado pelas 15:00, acrescentou a fonte da proteção civil.

A Polícia Marítima está no local a tentar apurar as circunstâncias em que ocorreu o afundamento, informou o comandante.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Pescadores Resgatados Douro Barco de pesca Alfândega do Porto
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

"Utiliza habilmente as relações com as antigas colónias para ter uma influência internacional desproporcional à sua dimensão": a vitória de Portugal na ONU vista pela Alemanha

Há 4 min

Jovem de 16 anos começou a abusar dos sobrinhos de 3 e 8 nas férias de verão. Crimes duraram cinco anos seguidos

Há 43 min

Três pescadores resgatados com vida de barco que afundou no rio Douro

Há 46 min

Tem um Jeep Wrangler ou Gladiator? Há 357 veículos chamados à revisão em Portugal

Há 1h e 18min
Mais País

Mais Lidas

opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

Alemanha e França abandonam projeto militar milionário e podem deixar a Europa ainda mais desprotegida

Ontem às 17:27

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

"Disse-me que não se estava a sentir bem": tia revela última conversa com estudante italiana em Portugal após morte súbita

Ontem às 14:28

Rajadas até 80 km/h colocam Lisboa e Leiria sob aviso amarelo

Ontem às 11:29
opinião
Mário Centeno

Centeno alerta para um problema de "12 mil milhões de euros" que Portugal tem em mãos - e uma das soluções pode ser o aumento de impostos

Ontem às 23:12

Homem armado ameaça pessoas no Martim Moniz, em Lisboa. Foi travado por testemunhas até à chegada da PSP 

Hoje às 07:28

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

Hoje às 11:07

"Está a ver se mata alguém?": condutor desgovernado provoca o pânico na Marginal de Cascais

Ontem às 19:58

É "agora ou nunca" para Israel mas só há uma guerra em que os EUA se vão "empenhar decisivamente" (e não é no Médio Oriente)

Hoje às 07:00

Boas notícias: há muito mais sardinha no mar

Ontem às 17:56

Estas são as 20 melhores cidades gastronómicas de 2026 (e Portugal também está na lista)

Ontem às 17:03