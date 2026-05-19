Pescador lúdico encontrado morto na praia das Maçãs, em Sintra

Há 3h e 36min

Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima

Um pescador lúdico de 68 anos morreu na segunda-feira, após alegadamente ter sofrido uma queda na praia das Maçãs, no concelho de Sintra.

Na sequência de um alerta recebido pelas 20:15, através de um popular que se encontrava na zona, foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Colares e o INEM.

À chegada ao local, a equipa de resgate vertical dos Bombeiros Voluntários removeu a vítima, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado no local pelo médico do INEM.

O corpo foi posteriormente transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses da Guia pelos bombeiros.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.

O Comando Local da Polícia Marítima de Sintra tomou conta da ocorrência.