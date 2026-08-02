Pequeno avião despenha-se no Peru provocando a morte de 11 turistas e dois tripulantes

Agência Lusa , MM
Há 1h e 21min
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Cessna Caravan C-208 tinha descolado do aeródromo de Pisco, em direção às Linhas de Nazca, um grupo de geoglifos gigantes feitos no solo do deserto de Sechura, no Sul do país

Um pequeno avião que transportava sete italianos, dois alemães e dois espanhóis despenhou-se este sábado junto a um dos principais sítios arqueológicos do Peru, provocando a morte dos 13 ocupantes a bordo, incluindo dois tripulantes.

O avião Cessna Caravan C-208 da empresa AeroDiana despenhou-se pouco depois das 13:00 (18:00 TMG), após ter descolado do aeródromo de Pisco, a cerca de 240 quilómetros a sul de Lima, em direção às Linhas de Nazca, um grupo de geoglifos gigantes feitos no solo do deserto de Sechura, sul do Peru, confirmou o Ministério dos Transportes do país.

A Presidente do Peru, Keiko Fujimori, empossada na passada terça-feira, lamentou o acidente e anunciou que está a ser estudada a "suspensão temporária" das operações no aeródromo de Pisco.

"Os 11 passageiros e dois membros da tripulação morreram", declarou à comunicação social o comandante da polícia Jorge Andrade, a partir do local do acidente.

"Tendo em conta a gravidade do acidente, não há sobreviventes", acrescentou.

Um porta-voz do Ministério dos Transportes confirmou à AFP que entre as vítimas se contavam 11 turistas estrangeiros: sete italianos, dois alemães e dois espanhóis. As vítimas tinham idades compreendidas entre os 24 e os 78 anos.

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A Comissão de Inquérito sobre Acidentes Aéreos está a recolher provas técnicas no local da catástrofe.

O Governo peruano indicou que "prestaria o apoio necessário às embaixadas dos países de origem dos turistas falecidos".

O município de Vista Alegre, em Nasca, onde o avião se despenhou, confirmou num comunicado o número de vítimas e acrescentou que "segundo as informações preliminares fornecidas pelas autoridades, a aeronave enfrentou uma situação de emergência durante o voo".

As Linhas de Nazca, uma das principais atrações turísticas do Peru, são geoglifos com mais de 2.000 anos, compostos por figuras geométricas e animais que só se revelam na sua totalidade quando vistas do céu.

Situadas no coração do deserto, o seu significado continua a ser um mistério: alguns investigadores consideram-nas um observatório astronómico, enquanto outros veem nelas um calendário.

A AeroDiana oferece voos de 30 minutos a uma hora sobre o local. A empresa indicou à AFP que irá publicar "nas próximas horas" um comunicado com explicações.

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Em 2022, um acidente de avião causou sete mortos na região, incluindo dois chilenos e três neerlandeses. Em outubro de 2010, quatro turistas britânicos e dois membros da tripulação peruanos morreram na queda de outro avião.

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Temas: Peru Avião Acidente
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