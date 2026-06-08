Polícia persegue suspeitos armados pelas ruas do Porto: fuga termina em acidente

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Um dos suspeitos foi detido, o outro encontra-se fuga

Uma perseguição policial durante a madrugada desta segunda-feira terminou com a detenção de um suspeito e a apreensão de uma arma de fogo na Avenida Fernão Magalhães, no Porto.

A TVI e CNN Portugal sabem que tudo aconteceu cerca da 01:30, quando uma viatura desobedeceu a uma ordem de paragem dada pelas autoridades, desencadeando uma fuga por várias artérias da cidade.

No veículo seguiam dois suspeitos. Após a perseguição, um dos ocupantes foi intercetado e detido, enquanto o segundo conseguiu fugir, encontrando-se em parte incerta.

Durante a operação, foi recuperada uma arma de fogo alegadamente relacionada com os suspeitos.

Na fuga, os ocupantes da viatura provocaram ainda um acidente que resultou apenas em danos materiais numa viatura que se encontrava estacionada, não havendo registo de feridos.

A viatura utilizada pelos suspeitos foi apreendida e removida do local por um reboque.

No local estiveram empenhados diversos meios policiais, que realizaram diligências para localizar o segundo suspeito e apurar as circunstâncias do caso.

A investigação prossegue.