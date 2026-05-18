Perseguição em Loures termina com disparos da PSP. Há dois feridos

As autoridades estão a investigar os incidentes e a identificar os envolvidos nos desacatos
Uma perseguição policial terminou em momentos de tensão e desordem na noite deste domingo, no Bairro Quinta das Mós, em Camarate.
O alerta foi dado pouco depois das 23:00 quando elementos da PSP ordem de paragem ao condutor de um carro, tendo o suspeito encetado fuga. O veículo viria a ser localizado poucos metros depois, já sem ocupantes no interior.
Após a localização da viatura, dezenas de pessoas terão comparecido no local, protagonizando desacatos e arremessando pedras contra a viatura policial que ficou danificada.
Perante a escalada da situação, os agentes dispararam balas de borracha. Dois homens foram atingidos nas pernas, sofrendo ferimentos ligeiros, tendo sido posteriormente transportados para o Hospital de São José, em Lisboa.
Não há registo de polícias feridos.
As autoridades estão a investigar os incidentes e a identificar os envolvidos nos desacatos.