Disparos da PSP travam fuga perigosa de vários quilómetros em Leiria

Há 1h e 54min
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)

Agentes foram obrigados a disparar

A PSP de Leiria deteve dois suspeitos na sequência de uma ação policial que envolveu o recurso a arma de fogo, após uma perseguição rodoviária que se prolongou por vários quilómetros.

Um dos suspeitos, do sexo masculino, com 32 anos de idade, foi detido por condução perigosa de veículo na via pública, condução sem habilitação legal e condução sob o efeito do álcool.

O passageiro da viatura, proprietário do veículo, foi igualmente detido por permanência ilegal em território nacional, depois de já ter sido previamente notificado para abandonar o país.

A TVI e CNN Portugal sabem que os suspeitos desobedeceram de forma reiterada às ordens das autoridades, tendo inclusivamente embatido com a viatura, em marcha-atrás, na parte frontal de um carro patrulha.

Perante a tentativa de intercetar o veículo e fazer cessar o perigo para a segurança pública, foram efetuados dois disparos que atingiram a parte inferior da viatura suspeita. Ainda assim, os ocupantes colocaram-se em fuga, circulando em contramão ao longo de mais de três quilómetros.

A viatura acabaria por ser intercetada, já sem um dos pneus, com o apoio de outros carros patrulha que ocorreram em auxílio no decorrer da operação.

Os dois detidos foram posteriormente conduzidos às celas de detenção, onde permanecem à ordem das autoridades competentes.

