Perseguição na A2 termina em despiste, apreensão de droga e um detido. Segundo suspeito em fuga

6 mai, 20:11

Suspeito em fuga fugiu a pé

Uma perseguição policial na A2 esta quarta-feira acabou num despiste e apreensão de uma quantidade de droga ainda não determinada, bem como na detenção de um homem.

O incidente começou por volta das 17:00, ao quilómetro 55, quando uma viatura descaracterizada da GNR detetou um veículo a circular em excesso de velocidade, iniciando a perseguição que terminou com o acidente.

No interior da viatura seguiam dois indivíduos. Um foi intercetado e detido - não possuía documentos de identificação, enquanto o segundo suspeito conseguiu fugir a pé, estando agora em curso diligências para o localizar.

As autoridades confirmaram ainda a descoberta de produto estupefaciente no veículo, presumivelmente haxixe, cujo peso total está ainda por apurar.