Perez Hilton hospitalizado após transmissão polémica no TikTok

CNN , Alex Stambaugh e Josh Campbell
Há 1h e 17min
Perez Hilton assiste à cerimónia inaugural dos Not Alone Awards, no Wynn Las Vegas, em Las Vegas, Nevada, a 11 de novembro de 2025 (David Becker/Getty Images)
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Vários utilizadores pediram-lhe que parasse durante o direto, o que motivou mesmo a intervenção da polícia

Na noite desta terça-feira, a polícia foi chamada à casa de Perez Hilton, na Florida, após relatos de que o blogger social que fala sobre celebridades parecia estar a automutilar-se durante uma transmissão em direto no TikTok.

Em resposta a uma pergunta sobre a transmissão em direto de Hilton, o departamento do xerife de Miami-Dade informou a CNN que “recebeu vários telefonemas sobre um indivíduo que estava a transmitir em direto atos de automutilação nas redes sociais”.

“Os agentes localizaram rapidamente a residência do indivíduo, onde falaram com familiares presentes e confirmaram que estava sozinho no interior”, disse o departamento do xerife, acrescentando que trabalharam para acalmar a situação.

Na transmissão em direto, que foi posteriormente retirada do ar, Hilton parecia estar a automutilar-se. Vários utilizadores das redes sociais comentaram, pedindo-lhe que parasse.

O departamento do xerife informou a CNN que o indivíduo foi “resgatado em segurança” e levado para um hospital local, onde está a receber assistência médica.

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A CNN contactou os representantes de Perez Hilton e o TikTok para obter comentários.

“Em muitos incidentes que envolvem uma pessoa em crise de saúde mental ou que se está a automutilar, os agentes da polícia priorizam a desescalada, criando tempo, distância e oportunidades para a comunicação”, disse o gabinete do xerife. “A menos que exista uma ameaça imediata a outras pessoas, abrandar a situação e utilizar técnicas de intervenção em crises pode reduzir a probabilidade de um encontro que leve ao suicídio por provocação policial e minimizar o risco de ferimentos para o indivíduo, para os agentes da polícia e para o público.”

A Unidade de Resposta a Crises do gabinete do xerife de Miami-Dade e profissionais de saúde mental licenciados estão no local, oferecendo apoio e recursos à família do indivíduo, informou o gabinete do xerife.

Hilton ganhou destaque após lançar o seu blogue, bem como um blogue de moda, uma série musical e, desde então, tornou-se popular como personalidade da TV.

O cubano-americano, legalmente conhecido como Mario Armando Lavandeira Jr., construiu a sua reputação escrevendo sobre celebridades. Licenciou-se em Belas Artes pela Universidade de Nova Iorque, onde estudou representação, antes de começar o seu blogue numa cafetaria no Sunset Boulevard, em 2004.

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No início deste ano, Hilton disse ter sofrido um susto médico que o deixou hospitalizado durante várias semanas. Em junho, partilhou que se tinha mudado recentemente de Las Vegas para Miami com os seus filhos.

Sandra Gonzalez, da CNN, contribuiu para esta reportagem

Nota do editor: se você ou alguém que conhece estiver a debater-se com pensamentos suicidas ou questões de saúde mental, por favor ligue para a Linha de Prevenção do Suicídio e Apoio Psicológico - 1411 - ou para a linha de crise Voz Amiga 213 544 545 | 963 524 660, para o SNS24 (808 24 24 24) ou para o 112, ou consulte o site prevenirsuicidio.pt.

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Temas: Perez Hilton TikTok Automutilação
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