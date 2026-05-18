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Portugueses gastam em média 600 mil euros por dia em injeções para perder peso

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 35min
Wegovy (Getty)

REVISTA DE IMPRENSA | Em termos de consumo, são adquiridas diariamente cerca de 2.355 embalagens destes medicamentos

Os novos medicamentos injetáveis usados no tratamento da obesidade estão a ganhar forte adesão em Portugal e já representam um gasto médio diário de cerca de 600 mil euros, revelam dados do Infarmed, citados pelo Jornal Público.

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, entre o início do ano e 31 de março foram gastos 55,2 milhões de euros em apenas duas substâncias usadas no tratamento da obesidade. Este valor traduz-se numa média diária de cerca de 613 mil euros gastos em farmácias em todo o país.

Em termos de consumo, são adquiridas diariamente 2.355 embalagens destes medicamentos em média, cada uma correspondente a um tratamento de várias semanas, já que cada injeção permite quatro administrações semanais. Os valores envolvidos, tanto em custo como em prescrição, são significativamente superiores aos dos medicamentos anteriormente utilizados para o controlo do excesso de peso.

Os dados de 2025 indicam que os portugueses já gastaram mais de 130 milhões de euros nestes dois medicamentos, num total de mais de meio milhão de embalagens adquiridas (512.803), o que corresponde a uma média de cerca de 1200 unidades por dia. O preço de um tratamento mensal varia entre 182,92 euros e 337,63 euros, dependendo da dosagem prescrita.

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Saúde

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