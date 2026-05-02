O boom dos péptidos: benefícios promissores, mas com um lado perigoso

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O faroeste dos péptidos está a crescer rapidamente. Eis o que é real, o que é arriscado e o que vem a seguir

No início da década de 2020, o interesse nos medicamentos para perda de peso GLP-1 explodiu. Agora, à medida que avançamos mais profundamente na década, uma nova palavra-chave está a dominar: péptidos.

E a procura por péptidos continua a aumentar.

“Os GLP-1 colocaram isto no mapa, e depois as pessoas perguntaram: ‘Então, o que vem a seguir?’”, diz Evan Miller, fundador e CEO da Gameday Men’s Health, uma rede de saúde masculina premium nos Estados Unidos que fornece péptidos e outros cuidados.

Provavelmente já viu influencers de bem-estar no TikTok ou atletas de elite a referirem-se aos péptidos como uma forma de acelerar a recuperação muscular, travar o envelhecimento ou simplesmente otimizar a saúde geral. Ao mesmo tempo, as autoridades federais de saúde estão a começar a prestar atenção.

O regulador norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA), aprovou vários péptidos como medicamentos, mas muitos outros promovidos online não estão autorizados. Segundo as regras atuais da FDA, muitos destes também não podem ser dispensados por farmácias de manipulação de medicamentos, e especialistas alertam que a procura crescente está a alimentar um mercado negro online que pode ser arriscado.

O Comité Consultivo de Farmácia de Preparação da FDA está previsto reunir-se em julho para analisar certos péptidos e discutir a possibilidade de aliviar restrições.

O secretário da Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., disse que é “um grande fã de péptidos” e que já os usou. Também afirmou esperar relaxar restrições, embora tenha enfrentado resistência dentro da FDA, que anteriormente determinou que alguns péptidos não têm dados de segurança suficientes.

Eis o que é importante saber sobre como funcionam os péptidos e o que considerar se estiver interessado neles.

Como funcionam os péptidos?

Todos nós temos péptidos no corpo. São cadeias curtas de aminoácidos que desempenham papéis fundamentais na regulação de funções importantes, como a construção muscular, controlo da pressão arterial, produção de hormonas ou gestão do peso.

“As empresas agora fabricam péptidos com a intenção de imitar processos naturais do corpo”, explica Jessica Alvarez, professora na Divisão de Endocrinologia, Metabolismo e Lípidos da Escola de Medicina da Universidade de Emory, nos EUA. “Ouvimos falar mais de péptidos porque os avanços tecnológicos tornaram-nos mais fáceis e baratos de sintetizar.”

Assim, quando alguém toma péptidos, seja por injeção ou por via oral, está a receber uma forma sintética do que existe naturalmente no corpo.

“O que estamos realmente a fazer é trabalhar com compostos que existem naturalmente no corpo e aumentá-los para alcançar efeitos clínicos direcionados”, diz Cassileth, fundadora e CEO da The Practice Healthcare, em Beverly Hills, que se especializa em péptidos, reconstrução mamária em pacientes com cancro e procedimentos cosméticos.

Quando as pessoas optam por utilizar determinados péptidos, o objetivo é, muitas vezes, influenciar ou melhorar funções específicas do organismo.

“Os péptidos são mensageiros, e são mensageiros que vão dizer ao seu corpo para fazer algo”, observa Miller. “Estes mensageiros podem estar a dizer ao seu corpo para reduzir a inflamação; esse é um péptido chamado BPC-157. Ou outro mensageiro pode dizer-lhe para regenerar os níveis celulares da pele, como um péptido de cobre.”

Wegovy e outros medicamentos GLP-1 são péptidos. (Hannah Beier/Reuters)

Medicamentos populares para diabetes e perda de peso chamados GLP-1, como Ozempic, Wegovy, Zepbound e Mounjaro, são péptidos. A insulina, hormona que ajuda a regular o açúcar no sangue, é provavelmente o péptido mais conhecido.

E, de forma semelhante ao que aconteceu com a insulina, outros péptidos foram sintetizados e transformados em medicamentos que exigem prescrição médica, suplementos de venda livre ou produtos cosméticos.

Porque é que as pessoas usam péptidos?

As pessoas podem procurar terapias com péptidos por razões médicas, estéticas ou de desempenho, como crescimento muscular, perda de gordura, recuperação de lesões, tratamento da osteoporose, melhoria do sono, cuidados de pele, musculação ou antienvelhecimento.

Hal Mohammed entrou no mundo dos péptidos em 2023 quando começou a usar tirzepatida, um GLP-1 vendido sob as marcas Mounjaro e Zepbound. Queria perder peso e tinha sido diagnosticado com pré-diabetes, uma condição em que os níveis de açúcar no sangue estão acima do normal, mas não suficientemente altos para serem considerados diabetes tipo 2.

Após meses a usar tirzepatida, perdeu cerca de 32 kg. “O meu açúcar no sangue normalizou completamente. A pré-diabetes desapareceu. A minha hemoglobina A1C está em 4,9. O meu perfil lipídico está espetacular”, indica Mohammed, diretor médico global da Gameday Men’s Health.

Depois, usou um péptido chamado tesamorelin para reduzir gordura visceral, que estava a acumular-se à volta dos órgãos apesar do uso de GLP-1. Tanto a tirzepatida como a tesamorelin foram aprovadas pela FDA — a tirzepatida para tratar diabetes e controlo de peso, e a tesamorelin para ajudar pessoas com VIH a perder gordura abdominal — mas o seu uso do segundo foi considerado “off-label” (fora da indicação aprovada), por ser para outro propósito.

“O que fiz foi usá-lo durante alguns meses e notei que perdi cerca de um a dois quilos de gordura total e visceral, e isso melhora a saúde metabólica”, esclarece Mohammed.

Para além dos medicamentos GLP-1, as pessoas podem procurar péptidos para crescimento muscular, recuperação de lesões e tratamento da osteoporose. (Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images)

Depois, foi operado a uma mão no ano passado. “Usei péptidos de recuperação que não tinham muita evidência científica, mas vi que funcionavam em muitos pacientes e decidi usá-los em mim. É um pouco anedótico, mas vimos recuperação”, defende. “Portanto, os GLP-1 são certamente uma porta de entrada para isto.”

Os medicamentos GLP-1 são atualmente “o uso mais público de péptidos”, afirma Chelsea Hagopian, professora clínica assistente na Escola de Enfermagem Nell Hodgson Woodruff da Universidade de Emory.

No entanto, “existem péptidos semelhantes para hormona de crescimento, testosterona e outras moléculas, que se pretende aumentar no corpo para provocar alterações como regeneração muscular, crescimento muscular, perda de gordura, energia ou humor”, aponta Hagopian. “E depois há péptidos em investigação que mostram muito potencial para foco e cognição.”

Cassileth diz que prescreveu os péptidos BPC-157, GHK-Cu e TB500 para promover a cicatrização em pacientes submetidos a cirurgia.

“Faço reconstrução após cancro da mama, e um dos problemas é que, numa mastectomia, há baixo fluxo sanguíneo na pele”, indica.

“Quando injeto BPC-157, ele cria um fluxo sanguíneo adicional”, acrescenta, bem como reparação celular.

As pessoas suficientemente saudáveis para serem operadas são normalmente também suficientemente saudáveis para que os benefícios dos péptidos superem os riscos, quando usados a curto prazo, argumenta. Mas acrescenta que o péptido é usado apenas durante uma semana após a cirurgia porque não existem dados de longo prazo sobre o seu uso em sobreviventes de cancro e potenciais riscos de estimular o crescimento celular.

“Não recomendo BPC-157 a longo prazo se alguém tiver cancro ativo”, assume Cassileth. “Qualquer coisa que estimule a reparação celular também pode apoiar a vida celular. Quer-se que o corpo normal recupere, mas não se quer estimular o crescimento do cancro. Acho que cursos curtos são apropriados logo após a cirurgia.”

Quão seguros são os péptidos?

Existem três formas de olhar para os péptidos, afirma Mohammed.

Primeiro, “há os aprovados pela FDA, com indicações claras e supervisão de fabrico”. Os péptidos aprovados foram testados em ensaios clínicos de segurança, avaliando benefícios e riscos.

“Depois há o uso off-label de péptidos aprovados, ou péptidos aprovados para uma indicação específica”, observa. “E depois há os péptidos compostos ou comercializados como bem-estar, onde por vezes falta evidência, não há padronização e o controlo de qualidade é mais fraco.”

Os especialistas dizem que é importante usar péptidos sob orientação médica, para garantir que os benefícios superam os riscos. (Tomohiro Ohsumi/Bloomberg/Getty Images)

Alguns especialistas levantam preocupações sobre a segurança do uso de péptidos emergentes ainda considerados experimentais. Muitas vezes têm rótulos como “apenas para investigação” ou “não para consumo humano”.

“Se estiver a comprar químicos de investigação para uso pessoal, pode não ser um bom candidato”, considera Hagopian. “São medicamentos potentes que, em alguns casos, podem ter implicações de saúde a longo prazo. É melhor consultar um profissional de saúde apropriado antes de procurar estes péptidos. Não são inofensivos e alguns têm efeitos potentes no corpo.”

Por exemplo, em 2023, a FDA descreveu potenciais riscos de segurança associados a certos péptidos, como o BPC-157, e afirmou que “a agência não tem informação suficiente para saber se o medicamento pode causar danos quando administrado a humanos”.

A Finnrick Analytics, uma startup no Texas que testa a segurança de péptidos, realizou quase 9.900 testes desde que começou as operações no final de 2024 — muitos deles amostras enviadas pelo público.

Desses, 78% foram considerados “aceitáveis”, ou seja, o produto correspondia ao declarado, a pureza era de pelo menos 98% e a quantidade estava dentro de 20% do indicado no rótulo, indica o CEO Raphaël Mazoyer.

Entre os 22% que falharam, “os motivos variam”.

“A quantidade é o problema mais comum: 12% das amostras divergem da dose indicada em mais de 20%”, diz. “Alguns distribuidores dizem que dar mais produto ao comprador é positivo. Discordamos: os produtos têm de ser corretamente doseados.”

Apesar de o primeiro péptido terapêutico — a insulina — ter sido sintetizado na década de 1920, alguns péptidos mais recentes usados para antienvelhecimento ou recuperação muscular ainda estão na sua “infância” em termos de dados científicos, nota Elan Goldwaser, médico de medicina desportiva e professor assistente na Universidade de Columbia.

“Embora existam resultados iniciais promissores, a evidência em humanos é muito limitada. A maior parte da investigação vem de estudos laboratoriais e estudos animais limitados”, observa.

“Vejo potencial benefício no seu uso e mantenho-me otimista de que a terapia com péptidos terá lugar entre as terapias regenerativas que ofereço. No geral, precisamos de abordar estas terapias com cautela.”

Muitos especialistas também se preocupam com os riscos de segurança da compra de péptidos online de fontes desconhecidas.

“Preocupa-nos a contaminação, a origem e a dosagem de laboratórios com pouca supervisão. Como saber se está a receber a dose correta? Já houve casos de pessoas que ficaram muito doentes por injetar doses erradas ou por produtos contaminados”, conta Hagopian.

Quando Miller vê publicações nas redes sociais a promover sites onde se podem encomendar péptidos sem consulta médica, considera isso um sinal de alerta.

“Essas pessoas são provavelmente representantes de vendas e estão a direcionar para um site. Deviam encaminhar para clínicas médicas com profissionais licenciados, porque esses profissionais têm responsabilidade legal e não vão prescrever algo sem critério.”

Podem existir danos não intencionais quando os péptidos são usados fora da supervisão médica, incluindo interferência com outros medicamentos ou aumento do risco de cancro em pessoas com histórico da doença, avisa Mohammed.

Quando um novo paciente demonstra interesse pelos péptidos, explica Mohammed, faz uma anamnese “muito completa”, que inclui perguntas sobre esses e outros assuntos.

Como são regulados os péptidos?

Os péptidos aprovados pela FDA são regulados da mesma forma que outros medicamentos aprovados.

Mas, fora os aprovados como medicamentos terapêuticos, a produção de muitos péptidos é largamente não regulada, diz Alvarez.

“Isto pode levar a manuseamento inadequado, rotulagem errada, contaminação ou outros problemas de qualidade com consequências graves”, alerta.

E surgiu um mercado negro de péptidos não aprovados. Muitos são classificados como substâncias de Categoria 2, o que significa que a FDA considera que podem representar riscos significativos para a segurança. Além disso, muitos péptidos não aprovados não podem ser legalmente preparados por farmácias para uso humano.

O QUE FAZER SE ESTIVER INTERESSADO EM PÉPTIDOS

Fale com o seu profissional de saúde;

Defina quais podem ajudar a atingir os seus objetivos de saúde;

Conheça os riscos versus benefícios para si;

Certifique-se de que o péptido vem de uma fonte segura e credível;

Informe o seu médico sobre outros medicamentos ou suplementos que toma.

Kennedy disse no podcast “The Joe Rogan Experience” em fevereiro que espera alterar a classificação de Categoria 2 e mover os péptidos “para um lugar onde as pessoas tenham acesso através de fornecedores éticos”, incluindo farmácias de manipulação.

Mas mais tarde, noutro podcast, o “The Clay Travis & Buck Sexton Show”, disse que há alguma “resistência” dentro da FDA.

“Defendemos que devíamos movê-los de volta para uma categoria onde possam ser estudados, onde saibamos a origem, e venham de formuladores legítimos de laboratórios inspecionados pela FDA”, justificou.

Essencialmente, esta possível ação federal pode abrir caminho para farmácias de manipulação fabricarem certos péptidos, com acesso mediante prescrição médica.

Mas a lei federal exige que, para um ingrediente ativo ser usado num medicamento manipulado, tenha de ser de grau farmacêutico — e, para muitos péptidos não aprovados, “não existe ingrediente ativo de grau farmacêutico disponível”, diz Scott Brunner, CEO da Alliance for Pharmacy Compounding.

Isso porque, destaca, podem conter apenas ingredientes de grau de investigação.

“Queremos que a FDA dê ao mercado uma razão para avançar para produzir ingredientes de grau farmacêutico para estes péptidos. Neste momento, os fabricantes não têm incentivo — é ilegal. Se a FDA disser ‘a partir de X data estes serão permitidos em medicamentos manipulados’, então os fabricantes terão motivação económica.”

Se isso acontecer, alguns especialistas alertam que o uso de farmácias de manipulação também pode trazer riscos como contaminação ou dosagens inconsistentes.

Mas Brunner respondeu perguntando se os críticos preferem produtos do mercado negro ou de farmácias regulamentadas.

“Os medicamentos manipulados estão especificamente autorizados na Lei dos Alimentos, Medicamentos e Cosméticos e nas leis farmacêuticas de todos os estados do país, e estão autorizados por uma razão. Os medicamentos manipulados preenchem lacunas no nosso sistema de saúde e no nosso abastecimento de medicamentos que os fabricantes de medicamentos aprovados pela FDA não conseguem ou não querem preencher”, afirma Brunner, acrescentando que o crescente mercado negro de péptidos poderá conduzir a uma “crise de saúde pública”.

As farmácias de manipulação acreditadas são reguladas principalmente por conselhos estaduais e obrigadas a cumprir certas normas e diretrizes, realça Cassileth.

“Na verdade, o trabalho do médico é avaliar a farmácia. O médico tem de estar envolvido neste momento, porque é muito difícil ter acesso a receitas normais e seguras.”

Mohammed, da Gameday, espera que este potencial passo de Kennedy signifique que os péptidos serão utilizados em parceria entre o doente e o seu médico, eliminando os riscos associados à encomenda de péptidos online a partir de fontes desconhecidas, sem nunca consultar um médico.

“Do ponto de vista da FDA, estou entusiasmado por ver que estão a trazer os péptidos de volta para a relação entre o doente e o médico. Tornou-se um pouco como o faroeste, e precisamos de um controlo um pouco melhor. Por isso, não sou contra o acesso. Só precisa de estar vinculado a uma disciplina baseada em evidências e na produção.”

Um trabalhador inspeciona péptidos bioativos num laboratório na China. (Huang Zhigang/VCG/Getty Images)

Goldwaser descreve o plano de levantar restrições como uma questão “complexa”.

“Por um lado, mover estas substâncias para farmácias regulamentadas pode melhorar a supervisão. Por outro lado, muitos na comunidade médica temem que isso normalize terapias não comprovadas antes de haver dados robustos.”

No geral, a ação do HHS passa por dar “mais acesso” a certos péptidos, defende Panagis Galiatsatos, médico de cuidados intensivos e respiratórios da Johns Hopkins.

“Os péptidos são ótimos quando se consegue desbloquear o seu potencial, mas precisam de supervisão adequada. Vejo-os como uma ferramenta: quando é que paro de usar a ferramenta? Qual o objetivo final? E como minimizo efeitos adversos?”