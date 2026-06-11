"Incidente com materiais perigosos": Pentágono fechado e evacuado de urgência

CNN , Haley Britzky, Zachary Cohen e Davis Winkie
Há 14 min
O Pentágono é visto em Washington, DC, a 27 de agosto de 2023 (Carolyn Kaster/AP via CNN Newsource)
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Autoridades estão neste momento dentro do edifício a trabalhar com máscaras de gás e equipamento completo de proteção química

Vários andares e corredores dentro do Pentágono foram isolados e outros estão a ser evacuados devido a um “incidente com materiais perigosos”, disseram três fontes familiarizadas com o assunto e o corpo de bombeiros local.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou esta quinta-feira que os sistemas dentro do Pentágono “detetaram um problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até determinarmos a sua gravidade”.

“O Departamento está a executar os protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de confinamento para a área afetada”, disse Parnell. “As equipas de resposta estão no local e prontas para apoiar os ocupantes do edifício.”

A equipa de resposta a materiais perigosos da Agência de Proteção da Força do Pentágono está a atuar no incidente com o auxílio do Corpo de Bombeiros do Condado de Arlington, de acordo com a porta-voz do departamento, a capitã Jamie Jill. Uma publicação nas redes sociais do Corpo de Bombeiros e Serviço de Emergência Médica de Arlington informou que a Equipa de Materiais Perigosos do Corpo de Bombeiros do Condado de Arlington está a operar no Pentágono “durante um incidente com materiais perigosos”.

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Uma mensagem enviada pela equipa de segurança do Pentágono informava que tinha sido detetado um "problema de qualidade do ar" e que seriam necessários testes adicionais.

"Estes testes adicionais podem demorar entre uma a duas horas. As equipas de resposta estão no local e prontas para auxiliar os ocupantes do edifício, se necessário. Poderão observar equipas de resposta de várias agências e medidas de precaução a serem tomadas no pátio central", pode ler-se na mensagem.

Dois dos cinco andares dos corredores quatro a sete do extenso complexo do Pentágono foram isolados. A terceira fonte disse à CNN que os polícias no edifício estão a usar máscaras de gás e equipamento completo de proteção química.

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Temas: Pentágono EUA Estados Unidos Materiais perigosos
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