Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

A aplicação das novas tabelas de retenção na fonte de IRS não foi feita nas pensões de janeiro e, como tal, terá de ser feita a respetiva compensação este mês. Confira o seu caso

Os pensionistas da Segurança Social recebem hoje as pensões de fevereiro, as primeiras a serem calculadas com base nas tabelas de retenção na fonte de IRS de 2026, o que por si só já permitirá um aumento do valor líquido a receber. Mas como no pagamento das pensões de janeiro ainda foram utilizadas as tabelas de retenção na fonte em vigor no final de 2025, com uma taxa de retenção de IRS maior, a compensação será feita este mês, o que permitirá aumentar, ainda mais, o valor a receber.

Mas comecemos pelo início. No final do ano passado ficou a saber-se que, em 2026, o valor bruto das pensões, ou seja, o valor antes de impostos, iria aumentar para a esmagadora maior dos casos. Nos termos da lei, que leva em linha de conta a inflação e o crescimento da economia, ficou estabelecido que o aumento iria variar entre os 2,8%, para as pensões de valor mais baixo, e os 2,02%, para as pensões de valor mais elevado.

Quanto aumentam as pensões em 2026? Até 1,074,26 € 2,80% De 1,074,6 € a 3.222,78 € 2,27% De 3.222,78 € a 6.445,56 € 2,02% Acima de 6.445,56 € Congeladas

Já no início de 2026, o Governo aprovou as novas tabelas de retenção na fonte de IRS, que se traduziu numa descida do imposto a pagar mensalmente. Mas como a publicação apenas ocorreu no dia 6 de janeiro, já não foi possível aplicar as novas tabelas às pensões desse mês, tendo sido utilizadas as tabelas em vigor no final de 2025. Desta forma, agora, com as pensões de fevereiro, não só vão ser utilizadas pela primeira vez as tabelas de retenção de 2026 como será feita a compensação do que foi descontado a mais em janeiro.

Confira o seu caso, tendo em conta um casal de pensionistas em que ambos recebem pensão:

+++ Pensão de 500 euros brutos +++

Para um pensionista que em 2025 recebia uma pensão de 500 euros em termos brutos, a sua pensão em 2026 será de 514 euros, um aumento de 2,8%. Neste caso não há qualquer tipo de implicação fiscal porque esta pensão não pagava IRS no ano passado e não pagará IRS em 2026. Ou seja, a pensão líquida, o valor efetivamente a receber, será de 514 euros ao longo de todo o ano.

+++ Pensão de 900 euros brutos +++

Para um pensionista que em 2025 recebia uma pensão de 900 euros em termos brutos, a sua pensão em 2026 será de 925 euros, também um aumento de 2,8%. Neste caso também não há qualquer tipo de implicação fiscal porque esta pensão não pagava IRS no ano passado e não pagará IRS em 2026. Ou seja, a pensão líquida, o valor efetivamente a receber, será de 925 euros ao longo de todo o ano.

+++ Pensão de 1.000 euros brutos +++

Para um pensionista que em 2025 recebia uma pensão de 1.000 euros em termos brutos, a sua pensão em 2026 será de 1.028 euros, mais uma vez um aumento de 2,8%. Neste caso já haverá, no entanto, implicações fiscais.

Em 2025, este pensionista tinha uma pensão bruta de 1.000 euros, mas apenas recebia, em termos líquidos, 968 euros, sendo-lhe retidos 32 euros de IRS. Em 2026, em janeiro, a sua pensão bruta de 1.028 euros transformou-se num valor líquido a receber de 986 euros, uma vez que, com base nas tabelas de retenção do final do ano passado, o valor retido a título de IRS foi de 42 euros. Mas se as novas tabelas de IRS já tivessem sido utilizadas na pensão de janeiro, então o desconto de IRS seria de apenas 33 euros e o pensionista teria recebido, em termos líquidos, 995 euros. Ou seja, o pensionista, na pensão de janeiro, ficou prejudicado em nove euros. Assim, este mês, da pensão de 1.024 euros em termos brutos irá receber 995 euros, mais nove euros para compensar o desconto a mais feito em janeiro, ou seja, irá receber 1.004 euros.

+++ Pensão de 1.250 euros brutos +++

Para um pensionista que em 2025 recebia uma pensão de 1.250 euros em termos brutos, a sua pensão em 2026 será de 1.278 euros, desta vez o aumento foi de apenas 2,27%. Neste caso também haverá implicações fiscais.

Em 2025, este pensionista tinha uma pensão bruta de 1.250 euros, mas apenas recebia, em termos líquidos, 1.156 euros, sendo-lhe retidos 94 euros de IRS. Em 2026, em janeiro, a sua pensão bruta de 1.278 euros transformou-se num valor líquido a receber de 1.177 euros, uma vez que, com base nas tabelas de retenção do final do ano passado, o valor retido a título de IRS foi de 101 euros. Mas se as novas tabelas de IRS já tivessem sido utilizadas na pensão de janeiro, então o desconto de IRS seria de apenas 98 euros e o pensionista teria recebido, em termos líquidos, 1.180 euros. Ou seja, o pensionista, na pensão de janeiro, ficou prejudicado em três euros. Assim, este mês, da pensão de 1.278 euros em termos brutos irá receber 1.180 euros, mais três euros para compensar o desconto a mais feito em janeiro, ou seja, irá receber 1.183 euros.

+++ Pensão de 3.250 euros brutos +++

Para um pensionista que em 2025 recebia uma pensão de 3.250 euros em termos brutos, a sua pensão em 2026 será de 3.316 euros, desta vez o aumento foi de apenas 2,02%. Neste caso também haverá implicações fiscais.

Em 2025, este pensionista tinha uma pensão bruta de 3.250 euros, mas apenas recebia, em termos líquidos, 2.450 euros, sendo-lhe retidos 800 euros de IRS. Em 2026, em janeiro, a sua pensão bruta de 3.316 euros transformou-se num valor líquido a receber de 2.488 euros, uma vez que, com base nas tabelas de retenção do final do ano passado, o valor retido a título de IRS foi de 828 euros. Mas se as novas tabelas de IRS já tivessem sido utilizadas na pensão de janeiro, então o desconto de IRS seria de apenas 814 euros e o pensionista teria recebido, em termos líquidos, 2.502 euros. Ou seja, o pensionista, na pensão de janeiro, ficou prejudicado em 14 euros. Assim, este mês, da pensão de 3.316 euros em termos brutos irá receber 2.502 euros, mais 14 euros para compensar o desconto a mais feito em janeiro, ou seja, irá receber 2.516 euros.

Estes exemplos também são aplicáveis aos pensionistas beneficiários da Caixa Geral de Aposentações cuja pensão apenas irá ser paga no dia 19. Também nestes casos, as pensões de janeiro foram pagas com base nas tabelas de retenção de IRS em vigor no final do ano passado e, como tal, na pensão de fevereiro terá de ser feira a respetiva compensação.

Recorde-se que este ano, à semelhança do que aconteceu em 2024 e 2025, o Governo, consoante as condições orçamentais existentes, deverá pagar em setembro um bónus aos pensionistas que variará entre 100 e 200 euros.