Esta competência pode proteger as crianças dos perigos das redes sociais

Há 1h e 48min

Para proteger as crianças dos perigos das redes sociais, há quem proponha proibir o acesso dos jovens a estas redes ou adiar a idade em que começam a utilizá-las. O especialista Maree Davies tem outra solução: ensinar às crianças o pensamento crítico para que saibam como se manter seguras na Internet

NOTA: Kara Alaimo é professora de comunicação na Universidade Fairleigh Dickinson e aconselha pais, alunos e professores sobre como gerir o tempo passado em frente ao ecrã. O seu livro "Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back" foi publicado em 2024.

Kara Alaimo sublinha que como professora, tem observado um declínio na capacidade do estudante universitário médio de apresentar ou refutar argumentos sólidos ao longo da última década, provavelmente, pelo menos em parte, porque a verificação constante dos seus ecrãs os deixou incapazes de se concentrar. (Não sou a única que reparou nisso.) Esta falta de pensamento crítico, claro, pode torná-los vulneráveis à desinformação, a burlas e a outros perigos online.

Não sabe bem como lhes ensinar esta competência? No seu novo livro, "Teaching Critical Thinking to Teenagers: How Kids Can Be Street Smart about AI, Algorithms, Fake News and Social Media", Maree Davies explica como fazê-lo. Falei com Davies, professora sénior de educação e prática social na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, sobre o que os pais devem fazer — e por que razão isso também pode dar às crianças uma vantagem no mercado de trabalho.

Esta conversa foi ligeiramente editada e condensada para maior clareza.

O que é o pensamento crítico?

É a capacidade de questionar, analisar e avaliar cuidadosamente informações ou ideias antes de decidir em que acreditar ou o que fazer. Implica frequentemente considerar contra-argumentos e ponderar as provas para determinar qual a afirmação ou o argumento mais sólido.

Afirma que o pensamento crítico é a coisa mais importante que podemos ensinar às crianças para as proteger nas redes sociais. Porquê?

Se compreender o pensamento crítico, então, quando vir algo online, a sua mente pensa automaticamente: "Espera lá, será que isto está certo? Talvez devesse procurar mais informações. Será que isto se aplica a toda a gente?"

Ensinar os adolescentes a fazer isso — sobre qualquer assunto, não apenas as redes sociais — é melhor do que proibir as redes sociais. Se as proibirmos, não é como se as crianças acordassem no dia em que completam 16 anos e, de repente, fossem muito experientes no uso das redes sociais e compreendessem como funcionam os algoritmos. Portanto, em vez de todos gritarem com elas dizendo "estão a passar demasiado tempo em frente aos ecrãs", a chave é incutir autoeficácia. Se compreenderes como funcionam as diferentes plataformas e algoritmos, vais tornar-te mais experiente.

Acho que isto também pode, a um certo nível, ajudar com a ansiedade. A ansiedade tem a ver com a falta de controlo. Se souberes pensar criticamente, então tens essas ferramentas.

Como podem os pais ensinar os filhos a pensar criticamente?

Para estimular a curiosidade, pode dizer coisas como "acabei de ver uma notícia. Disseram isto e aquilo, e parece incrível. Vamos descobrir mais." Está a dar o exemplo desse comportamento de querer saber mais, de consultar outras fontes, de ser curioso e de se interessar pelo mundo.

Não vai dizer ao seu filho de 14 anos "que provas tens disso?" Diria algo como "ó, não tenho a certeza disso. O que viste ou ouviste que te leva a dizer isso?"

Se os adolescentes só virem informação que lhes vai permitir passar num exame, muitos deles desmotivam-se porque é apenas um meio para atingir um fim. O pensamento crítico estimula a curiosidade sobre o mundo, e isso é muito útil para a motivação e o envolvimento.

Gostaria mesmo de encorajar os pais a usar a linguagem do "nós" e a dizer "vamos procurar em conjunto." Pode reconhecer que é difícil para todos nós. Somos todos vítimas de algoritmos. Por isso, estamos nisto juntos. É importante que as crianças não se sintam sozinhas.

Diz que é uma boa ideia ensinar os adolescentes a mudar de opinião. Como podemos fazê-lo?

Mudar de opinião à luz das provas é muito, muito importante. Dê sempre o exemplo do comportamento que deseja. Pode estar a falar de ciclovias. Diria algo como "eu costumava pensar que não queria aquela ciclovia na tal rua porque não consigo estacionar lá. Mas, na verdade, mudei de opinião. Agora percebo que é fantástico, porque significa que a ciclovia faz uma curva com todas as outras ruas..."

A senhora salienta que, muitas vezes, ensinamos as crianças a ler e a escrever, mas não a conversar. Por que é que isso é importante e como devemos fazê-lo?

Muitas vezes, quando se pede aos adolescentes para falarem na escola, é uma tarefa muito orientada para o trabalho. Um professor diz: "Quero que façam um diagrama de Venn", e anda pela sala a perguntar como é que as crianças estão a sair-se. Mas, para terem conversas muito ricas, sejam elas online ou cara a cara, precisam de aprender competências de questionamento de alto nível. Caso contrário, tendem a usar uma linguagem excessivamente emocional ou a falar sem pensar.

Uma das melhores competências que qualquer pessoa pode adquirir é simplesmente dizer "podes dar-me um exemplo disso?" Quando se torna interativo, é preciso pensar mais profundamente. É preciso dar um exemplo e justificar melhor o que se pensa.

Os pais podem dar o exemplo e incentivar os adolescentes a usar essa linguagem entre si.

Acredita que ser criativo e capaz de pensar criticamente se tornarão competências cada vez mais importantes no mercado de trabalho. Porquê?

Se crescer a depender da IA para resumir, gerar ideias e pensar por si, não está a desenvolver essas competências. Se nunca usar IA enquanto cresce, se, em criança, estiver a desenhar e a criar com peças de Lego, vai tornar-se uma pessoa muito criativa.

Os pais que partilham histórias e experiências podem ajudar a construir relações com os adolescentes (ridvan_celik/E+/Getty Images)

Se fizeres essas coisas de forma natural, vais tornar-te um trabalhador muito flexível. Um empregador vai adorar-te porque serás muito adaptável. Grande parte da vida consiste em resolver problemas, e não é possível antecipar quais os problemas que surgirão no futuro. Por isso, se estiveres numa empresa e não tivesses previsto que as tarifas fossem um problema, precisas de pessoas nessa equipa que saibam pensar e resolver problemas. Não se pode simplesmente recorrer à IA com os problemas, porque a IA baseia-se em dados existentes. Se houver problemas novos e emergentes, precisa de pessoas que sejam capazes de pensar sobre eles de formas novas e inovadoras.

Salienta que o início da adolescência é um período de "usar ou perder" para o desenvolvimento de competências. Porquê?

Por volta dos 11 anos para as raparigas e dos 12 para os rapazes, passamos por um período de alterações neurológicas. A matéria cinzenta nos nossos cérebros, no início da adolescência, é, na verdade, a mais densa de toda a nossa vida. Assim, se repetirmos atividades de forma consistente — digamos que estejam a aprender a jogar ténis e vão para o campo todos os dias —, as conexões vão ser reforçadas. Se nunca fizerem algo, não vão desenvolver essas conexões. As conexões são literalmente cortadas se não as usarmos, mas ficam gravadas se as usarmos.

Diz aos pais que conversar regularmente com os nossos filhos pode protegê-los de perigos. Como?

Partilhar histórias e experiências é realmente importante. Compreendo perfeitamente como todos estão ocupados, mas nunca é demais salientar que arranjar tempo para simplesmente sentar e conversar com os adolescentes é extremamente importante. Não se deixe desanimar por portas a bater. Esse comportamento dos adolescentes é absolutamente típico. Eles afastam-nos, mas, na verdade, procuram proximidade. Tenho pena dos adolescentes que são muito altos, porque podem parecer adultos, mas não o são. São adolescentes e querem o nosso tempo.

Quando os adolescentes sentem que têm essa relação consigo, é muito mais provável que venham ter consigo se ficarem presos a uma espiral de notícias negativas, se forem alvo de um grupo extremista ou se se meterem em sarilhos.

Quer estar numa posição em que eles se sintam à vontade para falar consigo. Não vai enlouquecer nem reagir de forma exagerada. Ouvir é a chave. Relaxe e ouça o que eles têm para dizer.