Detido homem que matou colega de casa com facadas na cabeça

Agência Lusa , MM
Há 46 min
PJ
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Motivos do crime podem estar ligados a partilha de despesas da residência

Um homem de 64 anos foi detido na freguesia de Penha de França, em Lisboa, indiciado pela prática de um homicídio consumado na passada quarta-feira, informou este sábado a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ situa que os factos ocorreram a 29 de julho, no apartamento que o acusado e a vítima partilhavam.

Segundo a PJ, foi no mesmo apartamento que a vítima, um homem com 56 anos, foi esfaqueada na zona da cabeça e, após a prática do crime, o suspeito recolheu-se no seu quarto, ocultando a arma branca utilizada.

A detenção foi possível após a recolha de provas levada a cabo pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ.

Ainda não foi possível determinar a motivação do crime, mas a PJ suspeita de que possa estar relacionada com a partilha das despesas da residência.

O detido foi presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

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Temas: Penha de França Lisboa Homicídio PJ Policia Judiciária
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