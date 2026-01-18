Seguro vence no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

Há 50 min

António José Seguro foi o candidato presidencial que obteve mais votos em Penela, o concelho do país que tem a maior percentagem de apartamentos e casas vagas para arrendar. Seguro obteve 32,79% dos votos, seguindo-se André Ventura, com 21,24%% de votos e Marques Mendes, com 15,83% dos votos. Num concelho que tradicionalmente é social-democrata, nas legislativas do ano passado, a coligação PSD/CDS venceu com mais de 40% dos votos. Já nas eleições autárquicas, o partido vencedor foi o PS que, assim, viu Eduardo Santos ser reeleito.

O município de Penela tinha, segundo o Censos de 2021, 4.346 alojamentos, dos quais 17,3% se encontravam vagos para arrendar, o que faz deste município, segundo o Pordata, a região com mais casas vagas para arrendar em Portugal Do total de habitações, 51,5% são casas que servem de residência habitual aos seus proprietários, e apenas 22,6% são residência secundária. No que diz respeito aos preços do imobiliário neste concelho, em 2024 o valor mediano da avaliação bancária das casas para habitação familiar atingiu 880 euros por metro quadrado, um valor inferior à média nacional que, no mesmo período, foi de 1.662 euros por metro quadrado. Ainda assim, entre 2021 e 2024, o valor das casas aumentou mais de 20%, um crescimento que também ficou abaixo do aumento de 35% registado a nível nacional.

Em termos populacionais, Penela, no distrito de Coimbra, registava em 2024 uma população de 5.714 pessoas, maioritariamente do sexo feminino. Em termos etários, cerca de 30% das pessoas tinham 65 ou mais anos e apenas 10% tinha idade inferior a 15 anos. Face a estes valores, o rácio entre o número de idosos (65 ou mais anos) e o número de jovens (menos de 15 anos), era de 2,9 em 2024, um valor que traduz uma descida face aos 2,92 que se verificavam em 2021. Analisando o índice de sustentabilidade potencial do concelho, que indica o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, verifica-se uma melhoria uma vez que passou de 1,85 em 2021 para 1,93 em 2024. A nível nacional, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024.

O concelho de Penela tem uma superfície de 134,8 quilómetros quadrados, ocupando, assim, 0,2% do território nacional. Em tamanho, está na posição 215 entre os 308 municípios portugueses. Face ao número de habitantes que tem, a densidade populacional é de 42 habitantes por quilómetro quadrado, um valor bastante abaixo da média nacional que é de 117 habitantes por quilómetro quadrado.

Nas escolas do município de Penela estavam matriculados 486 alunos, em 2024, a grande maioria dos quais no ensino básico. Aliás, no ensino secundário apenas havia 44 alunos, todos no ensino privado e todos em cursos profissionais.

Em termos de mercado de trabalho, Penela apresentava em 2023 1.612 trabalhadores por conta de outrem com um ganho médio mensal de 1.175 euros, abaixo dos 1.460,8 euros registados a nível nacional. O número de desempregados era de 121 em 2024, o que se traduzia numa taxa de desemprego, medida pelo rácio entre desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional e a população ativa, de 3,6%.

Os ramos de atividade que mais contribuíam para o emprego em Penela foram a indústria transformadora e as atividades de saúde e apoio social. No concelho existiam 734 empresas em 2024, das quais, 691 eram microempresas, ou seja, com menos de 10 pessoas ao serviço e um volume de negócios que não excedia os dois milhões de euros.

Em termos de acesso a serviços de saúde, Penela tinha em 2023 apenas duas farmácias, ou seja, havia um rácio de 2.806 habitantes por farmácia, melhor do que o rácio a nível nacional que era de 3.412 habitantes por farmácia. Já em termos de acesso a hospitais, na região NUTS III, a que pertence o município de Penela (Região de Coimbra), havia, em 2023, 2.831 camas hospitalares, num rácio de 158 habitantes por cama, menor que o rácio nacional que era de 298 habitantes por cama hospitalar.

Já em termos de acesso a serviços bancários, Penela tinha apenas um balcão bancário e sete caixas multibanco. Números que se traduzem num rácio de 5.611 habitantes por balcão e de 816 habitantes por caixa multibanco. A nível nacional, o rácio de habitantes por balcão é de 3.670 e o rácio de habitantes por caixa multibanco é de 863.