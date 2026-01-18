Ventura vence no concelho com o salário mais baixo do país

Wilson Ledo
Há 1h e 4min
O candidato à Presidência da República, André Ventura, durante um comício em frente ao castelo de Guimarães, 13 de janeiro de 2026. TIAGO PETINGA/LUSA

Num concelho de tradição social-democrata, mas onde o PS tem conseguido vitórias, é o líder do Chega quem fica à frente nestas presidenciais

André Ventura foi o candidato presidencial que obteve mais votos em Penedono, aquele que é o concelho com o salário mais baixo no país, segundo o Pordata. Ventura obteve 31,22% dos votos, seguindo-se António José Seguro, com 28,20% dos votos. Luís Marques Mendes fecha o pódio, com 15,25% dos votos.

Este concelho do distrito de Viseu é tradicionalmente social-democrata. Nas últimas legislativas, a coligação Aliança Democrática obteve 42,69 % dos votos. Ainda assim, nas últimas eleições autárquicas, o PS conseguiu conquistar a autarquia, naquilo que foi considerada uma vitória surpreendente da socialista Sónia Numão.

Em Penedono, concelho com 2.808 residentes, o salário é o mais baixo do país. Segundo o Pordata, os trabalhadores por conta de outrem deste município ganhavam em média, em 2023, 952,9 euros por mês, “abaixo do ganho médio mensal recebido a nível nacional", que se fixava nos 1460,8 euros.

Agricultura, produção animal e comércio a retalho estavam entre as áreas de atividade mais frequentes neste território.

Entre os trabalhadores por conta de outrem, há a notar que a escolaridade está também abaixo dos valores de referência nacional. Em Penedono, 60,8% dos trabalhadores não tinham concluído o ensino secundário.

A variação populacional entre 2021 e 2024 em Penedono foi positiva, à custa dos movimentos migratórios. O saldo migratório positivo de 110 atenuou os efeitos de um saldo natural negativo de 97 habitantes.

Ainda assim, trata-se de uma população envelhecida. Em Penedono, o rácio entre o número de idosos (com 65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos), passou de 4,13 em 2021 para 4,57 em 2024, segundo o Pordata.

Passando para a educação, havia 190 alunos matriculados nas escolas do concelho – nenhum no ensino secundário, uma vez que este ciclo de ensino não está disponível em Penedono. Há dois jardins de infância e dua escolas básicas.

Em termos de habitação, Penedono apresenta 2.782 alojamentos. Contudo, destes apenas 41,5%, ou seja, 1.155 correspondem a residência habitual. Outra fatia considerável, de 45,7%, a maior, diz respeito a residência secundária.

Em Penedono há uma farmácia, um balcão bancário e quatro caixas multibanco.

Em termos de turismo, Penedono registou 1.397 dormidas em 2024, menos 24,2% do que em 2019. No último ano em análise, não existiam alojamentos locais neste concelho: apenas hotel e turismos rurais. Praticamente metade das dormidas (47,5%) tiveram lugar entre 1 de julho e 30 de setembro. A estada média foi de 1,2 dias, metade da média nacional (2,5 dias).

O município de Penedono tem 133,71 quilómetros quadrados, ocupando assim 0,1% do território nacional. Em tamanho, está na posição 219 entre os 308 municípios portugueses.

