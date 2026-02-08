Seguro vence em casa e ultrapassa 80% dos votos no município onde nasceu

Há 2h e 10min

Penamacor, no distrito de Castelo Branco, tem uma área de pouco mais de 563 quilómetros quadrados, ocupando 0,6% do território nacional. Ainda assim, está entre os 50 maiores municípios do país

António José Seguro foi o candidato mais votado em Penamacor, o concelho onde nasceu, tendo obtido 81,82% dos votos, enquanto André Ventura com apenas se ficou pelos 18,18% dos votos.

Apesar de ser uma terra tradicionalmente socialista, nas últimas eleições legislativas a coligação PSD/CDS obteve mais votos, já a Câmara Municipal manteve-se nas mãos dos socialistas nas últimas autárquicas, desta vez com José Miguel Oliveira a presidir ao Município.

No final de 2024 os números mostravam que Penamacor tinha uma população de apenas 4.821 pessoas, numa repartição praticamente igual entre homens e mulheres. Nada igual era, no entanto, a distribuição etária da população, com 42,6% dos penamacorenses a ter mais de 65 anos e só menos de 7% com idade inferior a 15 anos.

Apesar da situação de envelhecimento a evolução no concelho tem dados sinais de melhoria, com o rácio entre o número de idosos (65 ou mais anos) e o número de jovens (menos de 15 anos), a passar de 7,00 em 2021 para 6,18 em 2024. Em resultado dessa melhoria, o índice de sustentabilidade potencial do concelho também registou uma evolução positiva. Este índice mede o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, ou seja, tal como explica o Pordata, “quanto mais alto for o número de população ativa, face à população idosa, maior é o indicador de sustentabilidade”. Em Penamacor este índice passou de 1,1 em 2021 para 1,19 em 2024 enquanto a nível nacional, passou de 2,68 para 2,59.

Em termos de educação, nas escolas de Penamacor, no ano letivo 2023/2024, apenas estavam matriculados 369 alunos, e destes apenas 6,8% frequentavam o ensino privado, um valor que compara com os 20,9% a nível nacional. Estes alunos distribuíam-se por apenas por quatro escolas: dois jardins de infância, uma escola básica e uma escola básica e secundária.

Apesar de ter uma população que não chega às cinco mil pessoas, com base no Censos 2021, Penamacor apresenta um número de casas para habitação de 6.839 alojamentos. Não é assim de estranhar que, destes alojamentos, metade, sejam segundas habitações e apenas um terço sejam a residencial habitual dos seus proprietários. No conjunto do país, as segundas habitações representam 18,5% do total e as primeiras representam quase 70%.

O número de segundas habitações em Penamacor coincide com o crescimento que se tem vindo a registar no turismo daquela região. Em 2024 foram registadas 21.117 dormidas, mais 47,0% que em 2019, o que coloca o município de Penamacor no grupo dos municípios que tiveram um crescimento acima da média nacional neste indicador, segundo o Pordata.

Penamacor tem 2.436 pessoas entre os 15 e os 65 anos, e destas, entre as que estão no mercado de trabalho, 469 são trabalhadores por conta de outrem. Em média, estes trabalhadores ganhavam por mês em 2023, 1.058,5 euros, abaixo do ganho médio mensal recebido pelos trabalhadores por conta de outrem a nível nacional, cujo valor era de 1.460,8 euros.

A atividade agrícola emprega pouco mais de 26% dos trabalhadores, seguindo-se a indústria e o comércio. Em 2024, em situação de desemprego estavam apenas 136 pessoas o que se traduzia numa taxa de desemprego, medida pelo número de inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional face à população ativa, de apenas 5,6%.

A atividade empresarial em Penamacor é caracterizada pela existência de 546 empresas, sendo que destas apenas 10 tinham mais de 10 pessoas ao serviço e um volume de negócios acima de dois milhões de euros. Ou seja, apenas 10 das 469 empresas não eram microempresas.

Ao nível dos serviços existentes em Penamacor, e apesar de apenas existirem cinco farmácias no município, o rácio de pessoas por farmácia é de 959, quando a média nacional é de 3.412 pessoas por farmácia. Penamacor tem, aliás, o melhor rácio de pessoas por farmácia que os cinco municípios mais próximos. Já em termos de acesso a hospitais, na região NUTS III, a que pertence o município de Penamacor (Beira Baixa), havia, em 2023, 205 camas hospitalares, num rácio de 488 habitantes por cama, maior que o rácio nacional que era de 298 habitantes por cama hospitalar.

Se ao nível de acesso a farmácias Penamacor ultrapassa a média nacional, já o acesso a serviços bancários é bastante diferente. No município apenas existia um balcão bancário em 2023 e cinco caixas multibanco. Ou seja, o número de pessoas por balcão era de 4.797 e o número de pessoas por caixa multibanco era de 964, valores que contrastam com uma média nacional de 3.760 e 863, respetivamente.