Fogo em habitação em Penafiel mobiliza mais de uma dezena de bombeiros

Há 2h e 52min

Existem habitações à volta, mas nenhuma está em perigo

Um incêndio que deflagrou de madrugada numa casa habitada em Santiago de Subarrifana, no concelho de Penafiel, estava às 07:30 ativo e a mobilizar mais de uma dezena de operacionais, indicou fonte dos Bombeiros Voluntários locais.

A ocorrência foi registada às 06:28 para um incêndio habitacional na Rua da Presa.

À Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de Penafiel indicou que existem habitações à volta, mas nenhuma está em perigo.

“É habitada e há mais à volta. O fogo está ativo, mas sem perigo para as casas à volta”, disse a fonte desta corporação da região do Tâmega e Sousa.

No combate ao fogo estão empenhados 12 bombeiros auxiliados por cinco carros.