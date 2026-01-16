Fingia ser polícia nas redes sociais e burlava vítimas com promessas de anular multas

Agência Lusa , AM
Há 2h e 57min
PSP (Lusa)

Suspeito foi detido em Penafiel

Um homem de 52 anos, que se fazia passar por polícia, foi detido em 8 de janeiro em flagrante pelos crimes de burla e usurpação de funções, no concelho de Penafiel, no Porto.

O suspeito, através de uma plataforma digital, geria um perfil falso com fotografias de cariz policial, dando a entender que era agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), indica a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

“Através dessa rede social, contactava alegadas vítimas, às quais prometia influências junto da referida instituição para anulação de coimas de trânsito e legalização de veículos apreendidos, mediante pagamentos monetários”, refere a Guarda.

O homem simulava fiscalizações reais em locais públicos e exibia montagens fotográficas com fardamento daquela força de segurança.

O suspeito foi detido em flagrante delito, no âmbito de uma ação policial, “no momento em que recebia a quantia de 340 euros de uma vítima, uma mulher de 49 anos”.

Foi também realizada uma busca domiciliária, da qual resultou a apreensão de um telemóvel e de um boné da PSP, utilizados na prática das burlas.

Temas: Penafiel Detidos Redes sociais PSP Agentes

Crime e Justiça

Denúncia de toxicodependente levou à detenção de polícias suspeitos de tortura e violação

Há 57 min

Abordava idosos à porta dos multibancos e roubava dinheiro com violência

Há 2h e 33min

Fingia ser polícia nas redes sociais e burlava vítimas com promessas de anular multas

Há 2h e 57min

PJ detém suspeito de ter matado familiar e queimado o corpo em Felgueiras

Ontem às 20:17
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Ontem às 10:49

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Há 2h e 27min

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Ontem às 10:37

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Ontem às 11:29

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

Carjacking no Porto termina com perseguição e quatro feridos em Gondomar

Ontem às 08:26

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01