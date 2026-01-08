Lula da Silva veta projeto de lei que reduz pena de Jair Bolsonaro

Agência Lusa , MCC
Ontem às 15:45
Lula da Silva (EPA)

O ex-presidente brasileiro foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelos ataques aos Três Poderes e pela tentativa de golpe de Estado

O chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vetou esta quinta-feira o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de Estado.

A assinatura do veto foi feita durante cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília, para recordar os três anos desde os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

No final do ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei que diminuiria a pena dos condenados pelos ataques aos Três Poderes e pela tentativa de golpe de Estado. Entre os beneficiados estava Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão e que se encontra a cumprir a pena num estabelecimento da Polícia Federal em Brasília.

 

