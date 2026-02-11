Acidente ferroviário em Espanha: Sánchez diz que Estado "fará justiça, se necessário"

Agência Lusa , AM
Há 47 min
Pedro Sánchez (AP)

O primeiro-ministro espanhol garante investigação rigorosa ao acidente ferroviário em Adamuz, Córdova, que causou 46 mortos

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, reiterou esta quarta-feira que as causas do acidente ferroviário em que morreram 46 pessoas em 18 de janeiro serão apuradas e prometeu que o Estado vai "fazer justiça, se for necessário".

"O Estado no seu conjunto está a fazer e fará tudo" para acompanhar, apoiar e ajudar as vítimas e as famílias das vítimas e "para estabelecer as causas do acidente e, se for necessário e pertinente, fazer justiça", disse Sanchez, que falava no plenário do parlamento espanhol, em Madrid.

O líder do Governo espanhol afirmou que o acidente de Adamuz, Córdova, no sul de Espanha, está a ser investigado "com rigor" e de forma independente e garantiu que os trabalhos de renovação, manutenção e inspeção da via respeitaram todos os protocolos nacionais e europeus.

O primeiro relatório, ainda preliminar, da comissão independente que está a investigar o acidente apontou uma rutura de um carril, num ponto de soldadura feito há meses, como possível causa do acidente.

Sánchez sublinhou que a renovação integral, em 2025, da via onde ocorreu acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade, foi feita por "empresas de ponta" e superou todos os testes e inspeções de controlo.

Temas: Pedro Sánchez Acidente Mortos Comboios

Europa

Acidente ferroviário em Espanha: Sánchez diz que Estado "fará justiça, se necessário"

Há 47 min

Von der Leyen quer União Europeia simplificada e a duas velocidades

Há 1h e 7min
00:32

Neve, um canhão e um disparo: Rússia anuncia novos avanços com imagens da linha da frente

Há 1h e 52min

GUERRA AO MINUTO | Reino Unido duplica presença militar na Noruega para fazer frente à ameaça russa

Há 1h e 58min
Mais Europa

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

9 fev, 23:13

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

9 fev, 19:38

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:21

Ministra da Administração Interna demite-se

Ontem às 21:09

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Ontem às 18:38

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00