Droga dos ginásios: ex-fisioterapeuta do Sporting detido por tráfico de esteroides

Henrique Machado
Há 21 min
PJ

Pedro Roque foi um dos quatro detidos da Polícia Judiciária na operação Harry Potter e ficou sujeito à proibição de contactos com os demais detidos e com pessoas ligadas ao culturismo e ao bodybuilding

Pedro Roque, que foi fisioterapeuta da equipa principal de hóquei em patins do Sporting de 2014 a 2020, e chegou a coordenador do departamento de reabilitação dos Leões naquela modalidade, foi um dos quatro detidos da Polícia Judiciária na operação Harry Potter, apurou a CNN Portugal, por tráfico de substância dopantes e métodos proibidos.

O ex-fisioterapeuta é suspeito de compra, venda e administração de esteroides anabolizantes em atletas na sua clínica privada, a Fisioroque, em Algés, onde a PJ fez buscas.

Pedro Roque, alvo de uma investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, acabou detido com outros três suspeitos e ficaram, todos, sujeitos à proibição de contactos entre eles e com pessoas ligadas ao culturismo e ao bodybuilding, por ordem do juiz. Respondem ainda por outros crimes de detenção de arma proibida e branqueamento de capitais.

Segundo a PJ “dedicam-se à compra, venda e administração de esteroides anabolizantes em atletas de culturismo e fitness, medalhados em competições nacionais e internacionais, desenvolvendo a sua atividade numa clínica de fisioterapia, num solário, num ginásio e em estabelecimentos que gerem e/ou frequentam”.

A PJ, em articulação com o DIAP de Lisboa, cumpriu oito mandados de busca, domiciliárias e não domiciliárias, tendo apreendido mais de 100 ampolas com substâncias proibidas, uma arma de fogo e ainda dinheiro vivo.

