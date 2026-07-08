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Pedro Proença defende que o próximo selecionador "tem de conhecer muito bem o futebol português" e garante que vai tomar a decisão "nos próximos dias"

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 55min
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O líder da FPF revelou ainda que irá acompanhar pessoalmente o processo

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, garantiu esta quarta-feira que a escolha do próximo selecionador nacional será feita com rapidez e deixou já definido o perfil pretendido.

Após a eliminação de Portugal frente à Espanha, nos oitavos de final do Mundial 2026, o dirigente afirmou que o novo treinador "tem de ser alguém que conheça muito bem o futebol português" e que esteja identificado com a ambição vencedora da seleção.

À chegada dos Estados Unidos, Pedro Proença começou por agradecer o apoio dos emigrantes portugueses que acompanharam a equipa durante a competição e deixou também uma palavra ao selecionador cessante. "Palavras de agradecimento e de reconhecimento relativamente a isso", afirmou, sublinhando que chega agora "um novo ciclo na seleção portuguesa de futebol".

O presidente da FPF reconheceu que o desempenho no Campeonato do Mundo ficou abaixo das expectativas. "Este campeonato do mundo ficou muito aquém daquilo que nós pretenderíamos", admitiu.

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Em declarações aos jornalistas na área VIP do Aeroporto Humberto Delgado, Pedro Proença quis lembrar que a atual direção herdou a equipa técnica da direção anterior. "Tínhamos a plena consciência que quando assumimos a seleção portuguesa de futebol, esta também não era a nossa opção. Assumimo-la, reconhecemos, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos a nós dar uma resposta o quanto antes para que isto possa acontecer."

Sobre o sucessor, Proença foi claro quanto aos critérios. "O perfil do novo treinador tem de ser constante com aquilo que é a realidade do futebol português. Temos que estar, obviamente, onde a nossa seleção entra para ganhar”, sublinhou, acrescentando que "o perfil do novo treinador tem de ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da Federação Portuguesa de Futebol, da nossa seleção."

O líder da FPF revelou ainda que irá acompanhar pessoalmente o processo e espera uma decisão nos próximos dias. "Ainda hoje irei para a Secretaria do Futebol para tratar eu pessoalmente deste dossier e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas", afirmou, numa altura em que existem vários nomes a serem falados para o lugar, entre eles o de Jorge Jesus.

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"Temos já uma Liga das Nações onde queremos participar, onde queremos, obviamente, ter a fasquia e ganhar. Temos um Campeonato da Europa, temos depois um Campeonato do Mundo em Portugal, também onde seremos coorganizadores e, portanto, a nossa ambição é imensa e não vamos abdicar, com esta qualidade de jogadores, de efetivamente querer ganhar", sublinhou ainda perante poucas dezenas de adeptos que aguardavam a equipa das quinas pelas seis da manhã.

Questionado sobre outros temas que envolvem a Federação, nomeadamente a arbitragem, Pedro Proença assegurou que essas questões serão tratadas, mas frisou que, nesta fase, a prioridade é outra. "Neste momento, a nossa prioridade é a seleção. Estamos muito focados naquilo que serão os grandes objetivos relativamente a esta geração de jogadores".

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Temas: Pedro Proença Federação Portuguesa de Futebol Seleção Nacional Portugal Jorge Jesus
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