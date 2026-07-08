Pedro Proença defende que o próximo selecionador "tem de conhecer muito bem o futebol português" e garante que vai tomar a decisão "nos próximos dias"

Há 1h e 55min

O líder da FPF revelou ainda que irá acompanhar pessoalmente o processo

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, garantiu esta quarta-feira que a escolha do próximo selecionador nacional será feita com rapidez e deixou já definido o perfil pretendido.

Após a eliminação de Portugal frente à Espanha, nos oitavos de final do Mundial 2026, o dirigente afirmou que o novo treinador "tem de ser alguém que conheça muito bem o futebol português" e que esteja identificado com a ambição vencedora da seleção.

À chegada dos Estados Unidos, Pedro Proença começou por agradecer o apoio dos emigrantes portugueses que acompanharam a equipa durante a competição e deixou também uma palavra ao selecionador cessante. "Palavras de agradecimento e de reconhecimento relativamente a isso", afirmou, sublinhando que chega agora "um novo ciclo na seleção portuguesa de futebol".

O presidente da FPF reconheceu que o desempenho no Campeonato do Mundo ficou abaixo das expectativas. "Este campeonato do mundo ficou muito aquém daquilo que nós pretenderíamos", admitiu.

Em declarações aos jornalistas na área VIP do Aeroporto Humberto Delgado, Pedro Proença quis lembrar que a atual direção herdou a equipa técnica da direção anterior. "Tínhamos a plena consciência que quando assumimos a seleção portuguesa de futebol, esta também não era a nossa opção. Assumimo-la, reconhecemos, demos todas as condições a esta direção técnica e agora cabe-nos a nós dar uma resposta o quanto antes para que isto possa acontecer."

Sobre o sucessor, Proença foi claro quanto aos critérios. "O perfil do novo treinador tem de ser constante com aquilo que é a realidade do futebol português. Temos que estar, obviamente, onde a nossa seleção entra para ganhar”, sublinhou, acrescentando que "o perfil do novo treinador tem de ser alguém que conheça muito bem o futebol português, que se identifique com esta dinâmica de vitória da Federação Portuguesa de Futebol, da nossa seleção."

O líder da FPF revelou ainda que irá acompanhar pessoalmente o processo e espera uma decisão nos próximos dias. "Ainda hoje irei para a Secretaria do Futebol para tratar eu pessoalmente deste dossier e espero que até ao final desta semana tenhamos novidades concretas e objetivas", afirmou, numa altura em que existem vários nomes a serem falados para o lugar, entre eles o de Jorge Jesus.

"Temos já uma Liga das Nações onde queremos participar, onde queremos, obviamente, ter a fasquia e ganhar. Temos um Campeonato da Europa, temos depois um Campeonato do Mundo em Portugal, também onde seremos coorganizadores e, portanto, a nossa ambição é imensa e não vamos abdicar, com esta qualidade de jogadores, de efetivamente querer ganhar", sublinhou ainda perante poucas dezenas de adeptos que aguardavam a equipa das quinas pelas seis da manhã.

Questionado sobre outros temas que envolvem a Federação, nomeadamente a arbitragem, Pedro Proença assegurou que essas questões serão tratadas, mas frisou que, nesta fase, a prioridade é outra. "Neste momento, a nossa prioridade é a seleção. Estamos muito focados naquilo que serão os grandes objetivos relativamente a esta geração de jogadores".