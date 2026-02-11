Passos alerta para "previsão miserável" da economia a partir de 2027

Agência Lusa , NM
Há 1h e 16min
Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho no almoço de aniversário do PSD (Lusa/ Miguel A. Lopes)

Antigo primeiro-ministro critica ainda a forma como Portugal tem acedido ao financiamento europeu

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho afirmou esta quarta-feira que o Estado tem sido “um óbice muito grande ao crescimento da economia”, apontou uma “previsão miserável” a partir de 2027 e considerou que “faz-se pouco” na reforma do Estado.

“O Estado hoje ainda é um óbice muito grande ao crescimento da economia. E cada vez, me parece, a sua qualidade tem vindo a cair de forma mais gravosa”, afirmou, no lançamento do ensaio "Economia, Inovação e Inteligência Artificial", editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, em Lisboa.

Passos Coelho sublinhou que não se trata de uma “questão partidária”, porque já houve vários partidos no Governo, mas deixou mais um alerta: “Fala-se muito da reforma do Estado, mas faz-se pouco por isso”, considerou.

O atual professor universitário defendeu que, com a generalização da inteligência artificial, Portugal tem de se distinguir pela “qualidade das instituições e a capacidade de investir adequadamente no capital humano”.

“E aí nós temos um atraso grande em relação aos nossos parceiros. Quando olhamos para as previsões da maior parte das instituições internacionais, veja qual é a previsão que há para crescimento ‘per capita’ a partir de 2027: é miserável, e mesmo sem ser ‘per capita’, é miserável. Regressaremos à nossa tendência de longo prazo, que é na casa de 1%, 1,1%”, previu.

“Se continuarmos assim, não é a inteligência artificial que nos vai salvar”, avisou.

Questionado, em concreto, como é que o Estado pode apoiar as empresas e a economia de forma a aproveitar ao máximo as potencialidades da inteligência artificial, Passos Coelho criticou, por exemplo, a forma como Portugal tem acedido ao financiamento europeu.

“Usamos mal o financiamento europeu destinado à investigação e ao desenvolvimento. Aplicamos mal (…) Há uma espécie de empresas que se especializaram na captação desses fundos e que impedem que outras possam aceder a eles”, considerou, dizendo que há, nesta área, um ecossistema muito enviesado” em que “são sempre os mesmos que recebem os apoios”.

O antigo primeiro-ministro considerou que, se as empresas que aproveitam esse financiamento “nem crescem, nem inovam mais do que as outras que não recebem”, há “alguma coisa que não está a funcionar bem”.

“Quando nós passamos do Portugal 2020 para o Portugal 2030 e nada mudou na maneira como equacionamos a distribuição de recursos, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. O Estado não está a usar a inteligência artificial para tirar conclusões, para mudar os processos, para investir de outra maneira e isso hoje é urgente”, defendeu.

Passos – que assegurou não ser “um pessimista” – considerou, ainda assim, que a inteligência artificial tem riscos, como tornar mais facilmente substituível o fator humano.

“Podemos ser altamente produtivos para aqueles que estão a trabalhar, mas cada vez menos as pessoas terão do que viver, porque não serão precisas para produzir nada”, alertou, avisando que já são precisos menos juristas ou menos pessoas na área da Medicina.

Por isso, defendeu, as políticas públicas têm de atuar para que cada país aposte no que os pode distinguir dos outros e que já não será a tecnologia, “conhecida por todos e que pode ser apropriada por todos”.

“Não podemos ficar de braços cruzados”, apelou.

Na conversa com os autores do livro, Óscar Afonso e Nuno Torres, participou também a cientista e antiga ministra Elvira Fortunato, a um debate a que assistiram os antigos governantes do PS António Costa Silva e António Mendonça e o antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa.

Temas: Pedro Passos Coelho Passos Coelho Estado

Relacionados

Há 50 anos, Pompílio da Cruz era o "candidato dos refugiados" nas Presidenciais. Só nunca foi candidato

Gouveia e Melo critica resposta do Estado às tempestades e pede exoneração da ministra da Administração Interna

Arrancou como Soares e lembrou que "não é como começa, é como acaba". Daqui a um mês toma posse como Presidente da República

Nomeações polémicas no Estado: há um ano era estagiário e agora recebe mais que chefes e diretores 

Seguro admite dar posse a governo do Chega "mas com exigências"

Política

07:03

"Não quero deixar de alertar para a possibilidade de outras roturas poderem vir a acontecer nas próximas horas", avisa Montenegro

Há 37 min

PS avisa Moedas de que ideias da vereadora ex-Chega não mudam "de um dia para o outro" e condena "normalização da extrema-direita"

Há 1h e 12min

Passos alerta para "previsão miserável" da economia a partir de 2027

Há 1h e 16min

"Foi uma boa solução": Marcelo diz que decisão de Montenegro de assumir pasta da Administração Interna é "sinal político"

Há 3h e 11min
Mais Política

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Há 3h e 56min

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Ontem às 23:28

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Ontem às 09:55

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Hoje às 10:12

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a colapso de diques

Ontem às 22:44

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Hoje às 13:06

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

9 fev, 20:30

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Ontem às 22:52

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Hoje às 10:44

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Há 2h e 6min

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

9 fev, 12:27