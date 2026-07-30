Passos Coelho elogia "intenção reformista" do Governo mas critica o "ritmo"

Agência Lusa , AG
Há 56 min
Antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, durante o lançamento do livro "A Constituição Fluida", da autoria do constitucionalista Carlos Blanco de Morais (Lusa/ Manuel de Almeida)
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Houve ainda espaço para críticas ao funcionamento do Estado

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho elogiou esta quinta-feira a “intenção clara reformista” do Governo, mas admitiu que preferia “que houvesse um ritmo mais intenso”.

“Eu julgo que o Governo tem, no seu programa, assumido uma intenção clara reformista”; considerou Passos Coelho, à margem da apresentação do estudo “Desbloquear o crescimento de Portugal" realizado pelo Nobel da Economia James A. Robinson e encomendado pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e pelo Instituto Amaro da Costa.

Ainda assim, Passos considerou que “teria preferido que houvesse um ritmo mais intenso, que se andasse mais depressa”.

“Sobretudo, que o foco das reformas estivesse mais centrado no cidadão, portanto, nos empreendedores, nos contribuintes, nas pessoas e menos no Estado consigo próprio”, assumiu Passos Coelho.

“Mas isso são perspetivas, o Governo tem a sua visão das coisas e cá tem vindo a seguir o seu caminho”, disse.

Ainda na mesma ocasião, Passos Coelho deixou críticas ao atual funcionamento do Estado, que, na sua opinião, “funciona mal e, portanto, exige muito às pessoas, mas não devolve reciprocamente aquilo que é necessário, nos tempos que demora a decidir, na forma como complica a vida dos investidores, dos trabalhadores, das instituições”.

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É por essa razão que “a reforma do Estado é um ponto importante, crítico” e que “se deve enaltecer”, considerou.

Na opinião do antigo primeiro-ministro, a reforma do Estado é fundamental para que “os rendimentos das pessoas possam crescer, para que aqueles que estão hoje a sair das universidades possam olhar para o futuro”.

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Temas: Pedro Passos Coelho Governo Luís Montenegro
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