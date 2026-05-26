Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Passos e Ventura encontraram-se e o segundo aproveitou para matar "saudades de uma grande figura"

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 6min
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O antigo primeiro-ministro disse “acompanhar a política portuguesa toda, como cidadão interessado”, e sublinhou que não está no ativo

O antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considerou esta terça-feira que era desejável “um pouco mais de ritmo” na atividade política, admitindo que os portugueses “estão impacientes”, num diálogo com André Ventura à entrada para a apresentação de um livro.

Depois de não ter querido falar à comunicação social, Passos Coelho cumprimentou o líder do Chega, que também marcou presença, com Ventura a transmitir-lhe que tem “sempre saudades de uma grande figura”.

Questionado se acompanha a atividade do Chega, o antigo primeiro-ministro disse “acompanhar a política portuguesa toda, como cidadão interessado”, repetindo que, ao contrário de André Ventura, não está no ativo.

Ainda antes de apresentar o livro "A Constituição Fluida", do constitucionalista Carlos Blanco de Morais, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Passos Coelho e André Ventura - que se sentaram lado a lado na primeira fila - trocaram breves impressões sobre a política nacional em frente aos microfones da comunicação social.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nessa conversa, admitiu que os portugueses “parecem impacientes”.

“Era bom que as coisas ganhassem um pouco mais de ritmo, a expectativa é essa que as pessoas têm, quando fazem escolhas”, referiu Passos, numa aparente alusão às escolhas eleitorais dos portugueses.

Na resposta, Ventura afirmou que “as pessoas esperam que esta maioria no Parlamento faça estas mudanças”.

“Pois, eu julgo que sim. Pelo menos, estão prometidas”, respondeu Passos, que nos últimos meses tem feito várias intervenções críticas ao atual Governo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Pedro Passos Coelho André Ventura Passos Coelho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Política

00:51

O desabafo de Passos com Ventura: "as pessoas estão a ficar um bocadinho impacientes"

Há 1h e 0min

Ventura vai transmitir a Seguro “preocupação com suspeitas de corrupção e conluio à volta do SIRESP”

Há 1h e 2min

Passos e Ventura encontraram-se e o segundo aproveitou para matar "saudades de uma grande figura"

Há 1h e 6min

MAI nega contradições e volta a defender Viegas Nunes na presidência da SIRESP

Há 3h e 1min
Mais Política

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Ontem às 20:18

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Hoje às 07:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Hoje às 06:14

Nome de código "Skythen": como a Rússia se prepara para colocar mísseis nucleares no fundo do mar

Ontem às 13:54

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

24 mai, 18:00

Colisão entre comboio e autocarro escolar na Bélgica faz quatro mortos. Há dois adolescentes entre as vítimas

Hoje às 10:15

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus de sol à sua frente, avisa APA

Ontem às 14:31

Mais de dois dias de alerta: vem aí muito calor e há aviso amarelo para sete distritos

Ontem às 22:32

Onda de calor: IPMA espera "rajadas de vento convectivas" com "algum poder destrutivo"

Hoje às 13:46