Família de militar da GNR morto no Guadiana recebe indemnização em tempo recorde

26 dez 2025, 06:59

REVISTA DE IMPRENSA || Família vai receber 217 mil euros

A família do cabo da GNR Pedro Manata e Silva, que morreu a 27 de outubro no rio Guadiana, vai receber uma compensação especial por morte em serviço no valor de 217.500 euros. De acordo com o Jornal de Notícias, a indemnização foi concedida a 10 de dezembro pela ministra da Administração Interna, cerca de um mês e meio após o incidente, num processo concluído em tempo recorde.

A decisão surgiu depois de o comandante-geral da GNR ter homologado o relatório do inquérito interno que apurou o direito dos herdeiros à compensação. A investigação concluiu, no prazo de um mês, que estavam reunidos todos os pressupostos legais para a atribuição do montante, uma vez que o militar se encontrava em serviço e existia nexo de causalidade entre o risco da função policial e a morte.

Pedro Manata, de 50 anos e natural de Ermesinde, prestava serviço no Subdestacamento do Controlo Costeiro de Portimão. O valor da indemnização será atribuído à viúva e aos dois filhos, um deles menor. A compensação foi calculada com base no regime legal em vigor, correspondente a 250 vezes a retribuição mínima mensal garantida à data do óbito.

O militar morreu quando a embarcação da GNR foi abalroada por uma lancha de alta velocidade, suspeita de tráfico de droga, durante uma operação de interceção no Guadiana, perto de Alcoutim.

Os suspeitos continuam por identificar.