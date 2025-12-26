Família de militar da GNR morto no Guadiana recebe indemnização em tempo recorde

CNN Portugal , AM
26 dez 2025, 06:59
Polícia Marítima apreende 21 fardos de material estupefaciente a sul da Barra do rio Guadiana

REVISTA DE IMPRENSA || Família vai receber 217 mil euros

A família do cabo da GNR Pedro Manata e Silva, que morreu a 27 de outubro no rio Guadiana, vai receber uma compensação especial por morte em serviço no valor de 217.500 euros. De acordo com o Jornal de Notícias, a indemnização foi concedida a 10 de dezembro pela ministra da Administração Interna, cerca de um mês e meio após o incidente, num processo concluído em tempo recorde.

A decisão surgiu depois de o comandante-geral da GNR ter homologado o relatório do inquérito interno que apurou o direito dos herdeiros à compensação. A investigação concluiu, no prazo de um mês, que estavam reunidos todos os pressupostos legais para a atribuição do montante, uma vez que o militar se encontrava em serviço e existia nexo de causalidade entre o risco da função policial e a morte.

Pedro Manata, de 50 anos e natural de Ermesinde, prestava serviço no Subdestacamento do Controlo Costeiro de Portimão. O valor da indemnização será atribuído à viúva e aos dois filhos, um deles menor. A compensação foi calculada com base no regime legal em vigor, correspondente a 250 vezes a retribuição mínima mensal garantida à data do óbito.

O militar morreu quando a embarcação da GNR foi abalroada por uma lancha de alta velocidade, suspeita de tráfico de droga, durante uma operação de interceção no Guadiana, perto de Alcoutim.

Os suspeitos continuam por identificar.

Temas: Pedro Manata Narcolancha Tráfico de droga Morte

País

Bombeiros mais próximos do socorro do homem que morreu no Seixal só receberam chamada do INEM duas horas depois da emergência

Ontem às 18:37

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27
09:28

"O novo sistema está a correr exatamente como previsto. Não falhou", garante presidente do INEM

Ontem às 14:17
Mais País

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41