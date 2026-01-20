Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Há 1h e 38min

Pedro Ferraz Reis era ainda membro do Conselho Executivo do Conselho da Diáspora Portuguesa

O português Pedro Ferraz Reis, administrador do banco BCI em Moçambique, subsidiária em Moçambique do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD), foi assassinado com recurso a faca na noite de segunda-feira, em Maputo.

Segundo as autoridades moçambicanas, Pedro Correia dos Reis foi morto com recurso a uma faca num hotel da capital moçambicana, com a polícia a avançar com as investigações com base nas fitas de gravação do referido hotel, nas ainda sem suspeitos.

“Quanto às razões, são questões que só poderemos avançar depois da investigação que se está a fazer através do comando conjunto. Mas confirmo o caso” disse à Lusa a porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na cidade de Maputo, Marta Pereira, acrescentando que o crime aconteceu na segunda-feira, pelas 23:46, e tratou-se de “um homicídio voluntário”.

Em nota, o BCI lamentou a morte de Pedro Ferraz Correia dos Reis, lembrando a sua atuação marcada pela proximidade, pelo compromisso com a solidez do banco e pela valorização das pessoas, deixando um legado que será recordado com reconhecimento e respeito.

“Ao longo do seu percurso no BCI, Pedro Ferraz Correia dos Reis distinguiu-se pela sua visão estratégica, elevado sentido de responsabilidade e dedicação exemplar à instituição, tendo dado um contributo determinante para o desenvolvimento, a consolidação e a afirmação institucional do banco, sempre orientado por elevados padrões de ética, profissionalismo e rigor”, destaca-se na nota de pesar da instituição bancária.

