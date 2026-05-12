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Morrreu Pedro Feist, antigo vereador de Lisboa e dirigente do CDS

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 26min
Sede do CDS-PP

Tinha 90 anos

O antigo dirigente do CDS e vereador da Câmara Municipal de Lisboa Pedro Feist morreu esta terça-feira aos 90 anos, disse à agência Lusa fonte do partido.

Pedro Feist foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa durante o mandato de Nuno Abecasis, entre 1977 e 1989, e também no de Carmona Rodrigues, entre 2005 e 2007.

Deputado à Assembleia da República eleito pelo CDS por Lisboa durante três legislaturas (III, IV e VII), Pedro Feist desempenhou também cargos como presidente da Distrital de Lisboa e presidente do Conselho Nacional do partido.

Em fevereiro de 2006 foi agraciado pelo então Presidente Jorge Sampaio como comendador da Ordem do Mérito.

Temas: Pedro Feist Morrreu Pedro Feist CDS-PP Dirigente do CDS Óbito
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