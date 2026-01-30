PJ excluiu tese de homicídio de administrador português em Maputo 

Henrique Machado
Há 53 min
Pedro Ferraz Reis

Conclusões foram retiradas após autópsia e análises de videovigilância

Pedro Ferraz Correia dos Reis, administrador do banco BCI em Moçambique, ter-se-á mesmo suicidado, conclui a investigação da própria Polícia Judiciária, que deslocou uma equipa de investigadores àquele país para assessorar as autoridades locais para apurar as circunstâncias da morte do português no hotel Polana, em Maputo, sabe a CNN Portugal. 

O resultado da autópsia, conciliado com outros elementos de prova - como análise de imagens de videovigilância - excluem a hipótese de intervenção de terceiros (homicídio), contrariando as especulações que surgiram de que Pedro Ferraz dos Reis pudesse ter sido assassinado num cenário em que fosse simulado o seu suicídio.

Esta morte chocou a comunidade portuguesa e moçambicana e foi seguida de uma cooperação na investigação entre Portugal e Moçambique.

Temas: Pedro Correia Moçambique Maputo

África

PJ excluiu tese de homicídio de administrador português em Maputo 

Há 53 min

Encontrado corpo de vereador sul-africano desaparecido nas cheias em Moçambique

28 jan, 11:53

Quase 100 mil pessoas em centros de abrigo em Moçambique devido às cheias

25 jan, 15:42
02:23

Mais de 120 mortos e quase cem mil de deslocados pelas cheias em Moçambique

24 jan, 17:00
Mais África

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

Hoje às 10:49

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

FC Porto acaba em quinto na Liga Europa, Braga em sexto: seguem diretamente para os oitavos de final

Ontem às 18:51

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14
opinião
Miguel Sousa Tavares

"André Ventura não é elite? É formado em Direito. O povo é isso?": Miguel Sousa Tavares

Hoje às 00:06