PJ excluiu tese de homicídio de administrador português em Maputo 

Há 53 min

Conclusões foram retiradas após autópsia e análises de videovigilância

Pedro Ferraz Correia dos Reis, administrador do banco BCI em Moçambique, ter-se-á mesmo suicidado, conclui a investigação da própria Polícia Judiciária, que deslocou uma equipa de investigadores àquele país para assessorar as autoridades locais para apurar as circunstâncias da morte do português no hotel Polana, em Maputo, sabe a CNN Portugal.

O resultado da autópsia, conciliado com outros elementos de prova - como análise de imagens de videovigilância - excluem a hipótese de intervenção de terceiros (homicídio), contrariando as especulações que surgiram de que Pedro Ferraz dos Reis pudesse ter sido assassinado num cenário em que fosse simulado o seu suicídio.

Esta morte chocou a comunidade portuguesa e moçambicana e foi seguida de uma cooperação na investigação entre Portugal e Moçambique.