"Fazia-se passar por uma menina": enfermeiro e bombeiro voluntário detido por pornografia de menores

Há 53 min

PJ chegou ao homem depois de ter identificado um perfil falso numa rede social

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga deteve em Alfeizerão, Alcobaça, um homem de 33 anos, enfermeiro e bombeiro voluntário, suspeito de vários crimes de pornografia de menores e, eventualmente, de abuso sexual de crianças, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito utilizava ficheiros de pornografia de menores nas conversas que mantinha nas redes sociais com adultos e menores, todos do sexo masculino.

O suspeito “fazia-se passar por uma menina, utilizando inclusivamente aplicações que alteravam a voz e a sua localização”, acrescenta.

A investigação teve origem num processo investigado pela PJ, em que foi identificado um perfil de uma rede social que aparentava ser falso e que exibia diversas imagens de crianças do sexo feminino.

Nessa sequência, foi solicitada à autoridade judiciária competente a emissão de mandados de busca domiciliária, para a residência identificada nesse perfil.

Na terça-feira, a PJ deslocou-se a Alfeizerão para dar cumprimento aos mandados emitidos, “tendo-se deparado com um número anormal de equipamentos informáticos, na posse de uma única pessoa”.

Após a realização de pesquisas informáticas aos equipamentos, foram identificadas “dezenas de ficheiros contendo pornografia de menores, tendo sido, ainda, recolhidos indícios de que o suspeito procedia à partilha desses ficheiros com outros utilizadores, através de plataformas digitais”.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária para aplicação das medidas de coação.