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General Paulo Viegas Nunes volta a presidir empresa que gere o SIRESP

Agência Lusa , CM
Há 56 min
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A empresa pública SIRESP S.A. está sem liderança há dois anos, precisamente depois de Paulo Viegas Nunes, especialista em sistemas de informações, ter deixado a presidência no final de março de 2024

O general do Exército Paulo Viegas Nunes vai regressar à liderança da empresa que gere a rede SIRESP, anunciou o Ministério da Administração Interna (MAI), avançando que foi esta sexta-feira eleito na assembleia geral da sociedade.

“Paulo Viegas Nunes regressa à liderança da SIRESP S.A., depois de já ter exercido estas funções entre 2022 e 2024, iniciando agora um novo mandato numa fase estratégica de modernização e reforço da rede nacional de comunicações de emergência e segurança”, escreve o MAI, em comunicado.

O ministério tutelado por Luís Neves indicou que Paulo Viegas Nunes vai tomar posse na segunda-feira como presidente do conselho de administração da SIRESP S.A.

A empresa pública SIRESP S.A. está sem liderança há dois anos, depois de Paulo Viegas Nunes, especialista em sistemas de informações, ter deixado a presidência no final de março de 2024.

No comunicado, o MAI salienta que o Governo tem em curso um programa de investimento destinado “ao reforço da autonomia energética, cobertura, redundância, transmissão e capacidade tecnológica da rede SIRESP, assegurando a continuidade operacional e a fiabilidade do sistema de comunicações” utilizado pelas forças e serviços de segurança, proteção civil, emergência médica e restantes entidades do Estado integradas no sistema.

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“Este processo de modernização agrega igualmente o reforço da capacidade de resposta a cenários de crise, a evolução tecnológica das comunicações críticas e o aprofundamento das condições de segurança, robustez e disponibilidade da infraestrutura estratégica nacional”, acrescenta o MAI.

No início do mês, quando foram apresentadas as recomendações do grupo de trabalho criado pelo Governo para encontrar uma alternativa ao SIRESP, o ministro da Administração Interna anunciou um investimento de cerca de 36 milhões de euros na rede SIRESP para ser concretizado até ao final de 2027.

Entre as medidas para reforçar a rede estão mais estações móveis, uma autonomia energética superior a 24 horas e distribuição de rádios SIRESP por todos os municípios e juntas de freguesia.

General do Exército, Paulo Viegas desempenhou ao longo da sua carreira funções de comando, estado-maior e ensino em unidades e estabelecimentos das Forças Armadas, tendo participado em diversas missões internacionais no âmbito da ONU, União Europeia e NATO.

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Exerceu igualmente funções de liderança e coordenação em áreas ligadas às comunicações, sistemas de informação, cibersegurança e ciberdefesa, em contextos nacionais e internacionais, além de ter sido diretor da direção de Comunicações e Sistemas de Informação do Exército.

“O percurso e experiência do general Paulo Viegas Nunes nas áreas das comunicações críticas, sistemas de informação, interoperabilidade tecnológica, cibersegurança e ciberdefesa representam um contributo relevante para consolidar a capacidade operacional, fiabilidade e evolução tecnológica de uma infraestrutura crítica para a segurança e resposta do Estado”, refere ainda o MAI.

A rede de comunicações SIRESP tem sido marcada por várias polémicas desde que foi criada, tendo sofrido as maiores alterações após as falhas no combate aos incêndios de 2017, mas voltou a ter limitações no apagão de 2025 e na tempestade Kristin que afetou a região centro no fim de janeiro.

A rede SIRESP é a rede de comunicações exclusiva do Estado português para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança, responde às necessidades dos mais de 40.000 utilizadores e suporta anualmente um número superior a 35 milhões de chamadas.

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