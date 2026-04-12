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“Órban foi travado hoje”. Paulo Portas reage às eleições na Hungria

Paulo Portas
Há 39 min

Neste Global, o analista destaca ainda como Trump se está a tornar "tóxico" nos eleitorados europeus

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Paulo Portas considera que a vitória de Péter Magyar nas eleições que tiveram lugar este domingo na Hungria, colocando fim a 16 anos de poder de Viktor Orbán, é “muito importante” em termos “da Hungria como da guerra na Ucrânia, como do futuro da Europa e ainda do Ocidente”.

Orbán, a partir de 2010, diz o comentador, “transforma-se e transtorna-se”. “Começa a delapidar o Estado de Direito, a acabar com a independência e separação de poderes, a transformar uma economia de mercado numa economia a que poderíamos chamar capitalismo de Estado, onde só os favoritos do governo é que têm lugar, a perseguir as pessoas por opiniões políticas ou por identidades pessoais”, descreve.

“Foi travado hoje”, resume. “Esta tentativa saiu mal porque o regime se estava a transformar num sufoco, E a economia estava miserável, porque desde que a Hungria virou anti-europeia e fez um combate permanente com Bruxelas e ficou com os fundos congelados, a economia teve uma performance muito fraca, para não dizer nula”, argumenta.

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“O maior derrotado em termos globais chama-se Vladimir Putin. Orbán era o maior aliado que ele tinha na Europa”, junta Portas.

Portas clarifica que Péter Magyar “não quer uma relação subserviente com a Rússia”, a que se junta a vontade de “descongelar os fundos europeus, porque a economia tem que animar”.

“Penso que a primeira coisa que mudará é o veto da Hungria ao empréstimo à Ucrânia que lhe permite defender-se”, remata.

“Trump está a tornar-se tóxico nos eleitorados europeus”

Portas concorda que há algo a mudar na relação entre os eleitores europeus e a direita populista. “Por responsabilidade do próprio Donald Trump, que está a tornar-se tóxico nos eleitorados europeus”.

Mote para passar depois para as 21 horas de negociações de paz entre os EUA e Irão em Islamabad. Portas não acredita que o atual estado de coisas “seja definitivo”. “Porque nem o Irão conseguirá vencer militarmente os Estados Unidos, nem os Estados Unidos têm uma solução para Ormuz que não impacte na própria economia americana”, argumenta.

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“Há três dias ele queria destruir uma civilização para libertar Ormuz, que, entretanto, tinha voltado a ser importante. Hoje, veio dizer, como uma criança que fica irritada quando lhe tiram o brinquedo, esta coisa extraordinária de que vai bloquear ele próprio o Estreito de Ormuz”, descreve Portas.

O comentador defende que será o Irão a parte mais interessada num acordo rápido, “porque o Irão está destruído. “Mas atenção, que, enquanto os Estados Unidos não tiverem solução para Ormuz, a pressão interna sobre Trump é muito maior”, nota.

Temas: Paulo Portas Global Hungria Eleições Donald Trump

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