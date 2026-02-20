Tempestade Kristin pode ter causado prejuízos até seis mil milhões na região Centro

CNN Portugal , AM
Há 1h e 45min
Empresas afetadas pela tempestade (José Sena Goulão/Lusa)

A probabilidade de termos mais de metade das empresas com danos é muitíssimo alta

REVISTA DE IMPRENSA | Segundo Paulo Fernandes, a escala do impacto ultrapassa largamente a dos grandes incêndios

O presidente da estrutura de missão Reconstruir a Região Centro, Paulo Fernandes, considera que as intempéries provocadas pela tempestade Kristin representam “a maior catástrofe natural da história contemporânea do país”, admitindo prejuízos que podem atingir os seis mil milhões de euros.

Em entrevista ao jornal Público, o responsável alerta que “a probabilidade de termos mais de metade das empresas com danos é muitíssimo alta”, sublinhando que, nos dez municípios mais afetados, se concentram mais de 50 mil empresas.

Segundo Paulo Fernandes, a escala do impacto ultrapassa largamente a dos grandes incêndios, atingindo simultaneamente zonas rurais, cidades e estruturas urbanas. 

No plano habitacional, reconhece falhas nos apoios às casas totalmente destruídas e garante que está a ser desenhada uma nova medida para responder a essas situações.

“Seria absurdo resolvermos com centenas de milhões de euros as questões até 10 mil euros e não termos 15 ou 20 milhões para resolver a situação das habitações de desalojados”, afirma, acrescentando que “seria impensável não termos uma resposta para as famílias que perderam as suas casas”.

Paulo Fernandes alerta ainda para o fator tempo na recuperação económica.

“Cada dia que passa há perda de valor, contratos e clientes”, defende, admitindo riscos acrescidos de desemprego se as empresas não conseguirem retomar rapidamente a atividade.

