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Caso PPP: ex-secretários de Estado de Sócrates vão ser julgados por série de crimes 

Henrique Machado
Há 1h e 19min
Sala de audiências
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Justiça acredita que o prejuízo para o Estado chegou aos 100 milhões de euros

O Tribunal Central de Instrução Criminal pronunciou esta segunda-feira para julgamento, no caso das parcerias público privadas das estradas, os antigos governantes Paulo Campos e Carlos Costa Pina - respetivamente secretários de Estado das Obras Públicas e do Tesouro e Finanças, do governo de José Sócrates -, por crimes de participação económica em negócio. 

A pronúncia está assim em linha com a acusação do Ministério Público, com alguma alterações, num caso em que foi estimado um prejuízo para o Estado na ordem dos 1000 milhões de euros, em benefício de concessionárias de autoestradas.

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Temas: Paulo Campos Carlos Costa Pina José Sócrates Crimes
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