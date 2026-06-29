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Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

António Guimarães
Há 1h e 27min
Praia de Pattaya (Sirachai Arunrugstichai/Getty Images)
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Suspeito é um cidadão australiano que arrisca até à pena de morte por ter estrangulado a vítima

Uma adolescente de 17 anos estava a passear junto à praia de Pattaya, na Tailândia, quando conheceu um homem estrangeiro e começou a conversar com ele. Horas depois foi estrangulada até à morte, num crime que está a chocar a comunidade local.

Tudo aconteceu na madrugada da última quinta-feira, com o homem um cidadão australiano entretanto detido, conseguiu convencer a jovem a ir até ao seu apartamento na cidade.

Nunca mais se ouviu falar da rapariga até que a polícia encontrou o seu corpo totalmente despido dentro de uma mala deixada no meio de uma zona erva-alta junto a uma linha de comboio perto da praia.

Quase em simultâneo, as autoridades encontraram o corpo e impediram o suspeito de sair do país. A mala foi avistada nas primeiras horas de sábado, quando o homem se preparava para deixar a Tailândia, estando já no aeroporto de Banguecoque.

O suspeito foi identificado como Simon Peter Carman e está já acusado de homicídio qualificado, profanação de cadáver e rapto de menor, entre outros crimes. De acordo com a agência Reuters, a natureza aparentemente sádica do crime deverá pesar no julgamento.

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Caso seja condenado, o cidadão australiano pode mesmo ser condenado à pena de morte ou a prisão perpétua, ainda que uma sentença de 20 anos também esteja em cima da mesa, dependendo da forma como o caso evoluir.

O superintendente da polícia de Pattaya, o coronel Anek Srathongyoo, referiu à agência Reuters que o suspeito admitiu o crime, mas garantiu que não o fez de forma intencional. “Ele disse que não a queria matar, mas admitiu que a estrangulou, causando a morte dela”, referiu o responsável.

“Ele disse que os dois tiveram uma discussão e que, durante a altercação, estrangulou a mulher”, acrescentou Anek Srathongyoo.

As autoridades perceberam que algo se passava quando um amigo da vítima chegou à polícia a denunciar o desaparecimento, referindo também que a jovem tinha sido vista com um homem estrangeiro.

Nessa altura “tudo o que se sabia era que o homem a levou para um condomínio”, referiu a polícia, que recorreu às imagens de videovigilância para tentar perceber o que tinha acontecido.

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Acabaram por encontrar o quarto em questão, onde ainda estava o passaporte do suspeito, mas não conseguiram seguir o rasto de Simon Peter Carman ou da vítima.

As imagens disponíveis, que já foram divulgadas pela polícia, mostram uma jovem de calças de ganga e um homem mais alto de calções e t-shirt sem mangas a andar até um elevador por volta das 03:35 locais.

“Eles conversaram, decidiram continuar a estar juntos e mais tarde regressaram ao condomínio”, indicou o superintendente da polícia de Pattaya.

Só depois houve a tal discussão, segundo Simon Peter Carman, em que tudo se descontrolou, levando à morte da jovem. O suspeito acabou por seconder o corpo numa mala, mantendo-a no apartamento por um período, mas acabando por levá-la para o local onde foi encontrada.

Um outro vídeo mostra o mesmo homem, com roupas semelhantes, a levar uma grande mala preta para fora do apartamento.

O caso está a chocar a Tailândia e aguarda-se agora para saber a sentença do cidadão australiano.

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Temas: Pattaya Tailândia Crime
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