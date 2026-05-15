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Salários milionários, casas e carros com motorista: os privilégios dos patrões das maiores empresas portuguesas

CNN Portugal , TFR
Há 17 min
Pedro Soares dos Santos

REVISTA DE IMPRENSA | No conjunto das 15 empresas analisadas, os CEO receberam, em média, 53 vezes mais do que os respetivos trabalhadores

Os presidentes-executivos das maiores empresas cotadas da Bolsa de Lisboa continuam a reunir um conjunto de regalias muito acima da realidade da maioria dos portugueses, avança o Jornal de Notícias. Carros com motorista, seguros de saúde e de vida pagos pelas empresas, reformas milionárias, casas suportadas pelas companhias e acesso ou eletricidade e gás com preços reduzidos estão ainda entre as regalias.

Segundo os relatórios de remunerações entregues à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários revelam que Pedro Soares dos Santos, líder da Jerónimo Martins, voltou a liderar a tabela dos gestores mais bem pagos do PSI em 2025. O presidente da empresa dona do Pingo Doce recebeu cinco milhões de euros brutos num ano, o que corresponde a cerca de 416 mil euros mensais. Apesar de ter registado uma redução de 4,8% face ao ano anterior, continua destacado dos restantes líderes empresariais.

A diferença salarial dentro da própria Jerónimo Martins continua a ser a maior entre as cotadas nacionais. Para atingir o valor recebido por Pedro Soares dos Santos num único ano seriam necessários os salários médios anuais de 226 trabalhadores do grupo.

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No conjunto das 15 empresas analisadas, os CEO receberam, em média, 53 vezes mais do que os respetivos trabalhadores. Depois da Jerónimo Martins surge a Altri, onde José Soares de Pina arrecadou 714 mil euros anuais, valor equivalente a 145 vezes o salário médio da empresa. Já Cláudia Azevedo, da Sonae, recebeu dois milhões de euros, cerca de 76 vezes acima da média salarial dos colaboradores.

Temas: Patrões Salários Bolsa de Lisboa Luxos
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