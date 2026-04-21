Marketing Digital em 2026: E-goi revela porque é que 90% das empresas ainda comunicam como se estivessem em 2016

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Com quase metade do tráfego web gerado por bots e filtros de spam cada vez mais implacáveis, as marcas que não atualizarem a sua infraestrutura de envio nos próximos meses enfrentam a invisibilidade digital.

O marketing digital atingiu um ponto de rutura. De acordo com o mais recente Bad Bot Report da Imperva, quase 50% de todo o tráfego da internet é agora gerado por bots. Para os diretores de marketing, isto traduz-se numa realidade catastrófica: métricas de abertura inflacionadas, bases de dados "fantasma" e investimentos desperdiçados em audiências que não existem.

Evolução ou estagnação? O que mudou nos últimos 10 anos

Lembra-se de 2016? Pessoas “caçavam” monstros virtuais na rua com o Pokémon Go, o Instagram lançava as “Stories” para combater o Snapchat, a China lançava o Tiktok e, na comunicação digital, muitas empresas adotavam a estratégia do "spray and pray": enviar o mesmo email para toda a base de dados e esperar por resultados.

Dez anos depois, a E-goi, plataforma líder em automação de marketing omnicanal, alerta para a urgência de largar esse modelo arcaico, acolhendo as mudanças brutais que a Inteligência Artificial e a privacidade de dados impuseram ao mercado em 2026.

Miguel Gonçalves, CEO da E-goi reforça: Se em 2016 o retorno do investimento em e-mail marketing era de $44 por cada $1 investido, qual será o ROI de hoje se 50% da sua lista for composta por bots?”





Entregabilidade e os seus desafios



O desafio não é apenas chegar ao cliente, mas passar pelos guardiões. Os ISPs (Internet Service Providers) tornaram-se mais agressivos. Sem tecnologias de Throttling (controlo de vazão de envios) e uma gestão de erro humano em escala e tempo real, a reputação do domínio de uma empresa pode ser destruída em minutos por um único envio mal estruturado.

A urgência é real



Um estudo da ZeroBounce indica que mais de 20% dos endereços de email expiram ou tornam-se inválidos anualmente. Sem uma limpeza inteligente e um design adaptado aos novos leitores de email com modo de poupança de dados e privacidade reforçada, a taxa de conversão das empresas tende a estagnar ou cair drasticamente.

"Comunicar em 2026 não é sobre quem grita mais alto, mas sobre quem é mais relevante no contexto de cada cliente", afirma Daniel Alves, Head of Innovation & Research da E-goi, que complementa: "Quem não utiliza hoje uma segmentação bot-free e um timing de precisão individual, está a falar para o vazio."

Para ajudar as marcas a cruzar esta ponte tecnológica, a E-goi anunciou um webinar gratuito "Ainda faz E-mail Marketing como em 2016? Veja o que muda em 2026!", onde irá dissecar as mecânicas que definem o sucesso (ou o fracasso) das marcas na caixa de entrada dos clientes.

Detalhes do Evento

O webinar é gratuito e destinado a profissionais de marketing, gestores de e-commerce e decisores de negócio que pretendem atualizar o seu arsenal tecnológico. A Inscrição prioritária pode ser feita aqui.

Terá lugar na quinta-feira, 30 de abril às 15h de Lisboa e todos os inscritos receberão o link de acesso para assistir ao vivo e o link da gravação para rever no futuro.

A presença no webinar dá acesso ao chat onde a audiência poderá ter questões e inquietações respondidas na hora.



Sobre a E-goi



Plataforma tecnológica portuguesa de automação de marketing omnicanal especializada em retalho e ecommerce, com 20 anos de história e que apoia empresas de mais de 40 países na personalização da experiência do cliente e otimização das vendas.



Fontes de dados: