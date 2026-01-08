Mais de 3.000 turistas retirados devido aos vários incêndios na Patagónia argentina

Agência Lusa , AM
Hoje às 06:10
Patagónia (Getty Images)

Pelo menos 2.000 hectares tinham sido queimados até esta quinta-feira

Mais de 3.000 turistas foram retirados no sul da Argentina devido a múltiplos incêndios que devastam milhares de hectares na Patagónia, os piores fogos florestais na região em três décadas.

Os turistas foram retirados da cidade turística de Puerto Patriada, a norte do Lago Epuyén, referiu hoje o governador da província de Chubut, Ignacio Torres.

As nacionalidades dos turistas afetados não foram imediatamente divulgadas.

"Os que iniciaram o incêndio vão acabar na prisão", garantiu Torres, denunciando o incêndio como criminoso.

Perto desta aldeia andina de cerca de 50 residentes permanentes, o incêndio, que começou na segunda-feira, alastrou numa questão de horas graças às condições meteorológicas extremas, com o vento a alimentar as chamas na vegetação extremamente seca.

Pelo menos 2.000 hectares tinham sido queimados até esta quinta-feira, informou o governo provincial em comunicado.

O incêndio "foi iniciado com recurso a um acelerante ou a gasolina, o que leva à conclusão de intencionalidade", apontou o procurador local Carlos Diaz Mayer.

O governador ofereceu uma recompensa de 50 milhões de pesos (aproximadamente 28.000 euros) por informações que levem à detenção dos suspeitos.

Os incêndios estão também a devastar outras províncias da Patagónia, incluindo Neuquén, Santa Cruz e Rio Negro, bem como a região sul de Buenos Aires, segundo a agência federal de gestão de emergências.

Seis aviões-cisterna e dezenas de helicópteros foram mobilizados para auxiliar as centenas de bombeiros que combatem as chamas.

A seca da vegetação e as altas temperaturas no início do verão do hemisfério sul, combinadas com ventos fortes, levaram o Serviço Nacional de Gestão de Incêndios a declarar alerta vermelho para risco de incêndio em oito províncias das regiões centro e sul do país, de terça a sexta-feira.

"A área ardida quadruplicou em comparação com a época anterior e, devido à sua considerável escala e impacto, estes incêndios são os piores na região em três décadas", lamentou Hernán Giardini, coordenador do programa Florestas da Greenpeace Argentina, em declarações à agência France-Presse (AFP).

Entre janeiro e fevereiro de 2025, arderam 32 mil hectares na Patagónia argentina.

Temas: Patagónia Incêndio Argentina Turistas

Mundo

O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Há 14 min
02:42

Tensão no Médio Oriente. Aqui também está tudo nas mãos de Trump

Há 41 min

UE lamenta abandono da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Clima pelos EUA

Há 1h e 10min

Os EUA já tentaram comprar a Gronelândia - e falharam

Há 1h e 17min
Mais Mundo

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00