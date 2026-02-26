Hugo Soares diz que Passos não faz “nem bem, nem mal” ao PSD e está otimista sobre economia

Agência Lusa , AM
Há 1h e 20min
Hugo Soares

Hugo Soares desvaloriza as declarações de Pedro Passos Coelho e garante que o PSD está focado em superar todas as previsões económicas, destacando o crescimento do turismo e da economia nacional

O secretário-geral do PSD garantiu esta quinta-feira que as declarações de Passos Coelho não fazem “nem bem, nem mal” ao partido e, sobre os alertas do antigo primeiro-ministro em relação à economia, disse que o objetivo é superar todas as previsões.

Em declarações aos jornalistas à entrada da `Better Tourism Lisbon Travel Market´ (BTL), em Lisboa, Hugo Soares foi questionado sobre as aparições públicas recentes do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, mas começou por recusar responder diretamente afirmando que qualquer “comentário lateral” que fizesse desviaria o foco da sua visita.

Perante a insistência dos jornalistas, Hugo Soares disse querer falar apenas “sobre a importância do turismo e da economia nacional”, enfatizando que o país “está a pagar menos impostos”, que estão a ser feitas “transformações na saúde, na educação” e que os portugueses têm assistido a um aumento dos seus rendimentos.

Questionado sobre a leitura económica de Passos Coelho - que apontou uma “previsão miserável” a partir de 2027 -, o social-democrata garantiu que o objetivo é superar todas as previsões.

“A única resposta que vos vou dar sobre isso é o seguinte: estamos mesmo apostados em superar todas as previsões”, enfatizou, recusando depois que este seja um tema incómodo e referindo que já deu duas entrevistas a falar do assunto, pelo que não o desenvolveria hoje novamente.

Nessas duas entrevistas - uma à SIC Notícias e outra o Público e Renascença -, Hugo Soares recusou as leituras feitas por Passos Coelho sobre a nomeação do ex-diretor da PJ, Luís Neves, para ministro da Administração Interna, e afastou um cenário de crise perante um eventual chumbo do pacote laboral no parlamento.

Inquirido sobre se as intervenções do antigo primeiro-ministro fazem bem à bancada do PSD, que lidera, Hugo Soares respondeu: “Nem bem, nem mal”.

O social-democrata também falou da visita à BTL e explicou que o faz para “partilhar um momento excecional na vida económica do país”, enaltecendo a “importância de um setor como o turismo” para o país.

Temas: Passos Coelho Psd Hugo Soares Economia

