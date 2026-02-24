Passos Coelho considera "precedente grave" passagem de Luís Neves de diretor da PJ para MAI

Agência Lusa , PF
Há 1h e 46min

"Não é um bom sinal que se dá. Como não foi um bom sinal tirar o ministro das Finanças para o meter em Governador do Banco de Portugal, não é um bom sinal”, disse, referindo-se ao caso de Mário Centeno, então no executivo PS de António Costa.

O antigo primeiro-ministro Passos Coelho considerou esta terça-feira “um precedente grave” a passagem direta de Luís Neves de diretor nacional da Polícia Judiciária para ministro da Administração Interna, comparando-a à saída de Mário Centeno do Governo para o Banco de Portugal.

Numa conferência organizada pela SEDES e pela AEP no Porto, em som captado pela rádio Observador, Pedro Passos Coelho, numa passagem da sua intervenção sobre a importância da independência dos reguladores e a separação de poderes, referiu-se em concreto à nomeação de Luís Neves, que tomou posse na segunda-feira como ministro da Administração Interna, o terceiro nos dois executivos PSD/CDS-PP liderados por Luís Montenegro.

“Eu bem sei que, seguramente, a intenção que o primeiro-ministro teve ao convidar o ex-diretor da Polícia Judiciária para ministro da Administração Interna se baseou na melhor das intenções. Não tenho dúvida disso. Mas o precedente é grave”, disse.

Para Passos Coelho, “não se pode passar de diretor da Polícia Judiciária para ministro da Administração Interna”, dizendo não estar em causa a escolha da pessoa.

“Mas não foi um bom sinal que se deu. Não é um bom sinal que se dá. Como não foi um bom sinal tirar o ministro das Finanças para o meter em Governador do Banco de Portugal, não é um bom sinal”, disse, referindo-se ao caso de Mário Centeno, então no executivo PS de António Costa.

Para o antigo primeiro-ministro, “há muitas evidências que têm a ver com a forma como os agentes se comportam que são importantes para a cultura de responsabilidade, para a cultura democrática, para a cultura de um verdadeiro Estado de Direito, da verdadeira separação de poderes”.

“Eu, quando estive no Governo, fiz sempre por respeitar a autonomia e a independência dos reguladores. Porquê? Porque isso é fundamental para uma cultura de concorrência e de responsabilidade. Agora, se isso está na lei, mas não está na cabeça dos agentes, é muito difícil”, afirmou, considerando que tal “mata a cultura da regulação”.

Temas: Passos Coelho Luís Neves PJ Ministro da Administração Interna Administração Interna

Poder

Passos Coelho considera "precedente grave" passagem de Luís Neves de diretor da PJ para MAI

Há 1h e 46min

Pedro Duarte: "Faltam níveis intermédios" regionais de "coordenação e liderança política"

12 fev, 06:38
02:01

Ministro da Defesa visita a Turquia com compra e venda de armamento e equipamento militar na agenda

29 jan, 21:26
03:25

"A lei é para cumprir por todos e absolutamente mais pelos ciganos. Agridem bombeiros e polícias, partem hospitais, pilham supermercados"

22 dez 2025, 20:08
Mais Poder

Mais Lidas

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Hoje às 07:00

Era o chefe dos assassinos mas precisava de se casar com Rosalinda para ascender no cartel: quem foi "El Mencho"

Hoje às 10:24

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Hoje às 16:13

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Há 54 min

Advogada de Sócrates pede renúncia com efeitos imediatos: alega ser "humanamente impossível" o tempo que lhe deram

Hoje às 10:18

Morreu António Casimiro

Ontem às 21:09

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Decisão que é "dano irreparável" para Prestianni foi tomada para a "segurança" do jogador e dos adeptos do Benfica

Ontem às 20:06

Mau tempo: clientes Vodafone serão ressarcidos do valor faturado com crédito na próxima fatura

Ontem às 17:13

Nervos de aço no futsal: dérbi escaldante entre Benfica e Sporting acaba decidido com golo a três segundos do fim

Ontem às 22:17