STCP reforça serviço na noite da passagem de ano no Porto

Agência Lusa , CM
29 dez 2025, 22:30
STCP

Já no dia 1 de janeiro, a rede da STCP "funcionará de acordo com os horários habituais de domingos e feriados"

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vai reforçar o serviço na passagem de ano, com as linhas noturnas a terem frequência até 15 minutos, anunciou a empresa de transportes nesta segunda-feira.

Entre as 21:30 de 31 de dezembro e as 02:30 de 1 de janeiro, vão ser reforçadas 11 linhas do serviço noturno, nomeadamente as linhas 200, 501, 502, 600, 602, 700, 701, 702, 800, 801, 903, que terão frequência até 15 minutos e “autocarros de maior capacidade”, informou.

Durante a madrugada, a operação contará com 12 linhas, oito das quais vão ser reforçadas até às 5:30 da manhã, com intervalos entre 15 e 60 minutos, nomeadamente as linhas 4M, 5M, 7M, 8M, 9M, 10M, 12M e 13M.

Já no dia 1 de janeiro, a rede da STCP “funcionará de acordo com os horários habituais de domingos e feriados”.

Também nesse dia, as linhas da STCP vão realizar “términos excecionais” em locais como a Cordoaria (no caso das linhas 200, 501, 507, 601, 602, 1M, 12M e 13M), no Mercado do Bolhão (502, 600, 701, 702, 2M, 3M, 4M e 5M), na Rua Sá da Bandeira (305, 401, 700, 800, 801, 7M e 8M), na Batalha (400, 901, 904, 905, 906, 9M e 10M) e em São Bento (500).

“Estes términos abrangem linhas com serviço noturno e linhas que iniciam o serviço regular de domingos e feriados antes das 07:00, permitindo a mobilidade dos passageiros ao longo de toda a noite”, acrescentou a STCP.

Já as linhas do elétrico histórico (1 e 8) vão manter o horário normal de circulação.

A Metro do Porto também reforçou o serviço a passagem de ano e funcionará de forma ininterrupta até às 06:00, altura em que passam a vigorar os horários normalmente praticados aos domingos e feriados.

Em comunicado, a Metro do Porto informa que de quarta para quinta-feira, a operação não vai parar, sendo a única exceção a Linha Violeta (E), cujas viagens terminam, conforme sucede em dias normais, por volta da 01:00.

Este “reforço especial” começa às 20:00 de quarta-feira.

