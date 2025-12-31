Não seja um mau convidado nas festas de fim de ano

31 dez 2025, 16:00

Aparecer de mãos vazias, deixar a casa desarrumada, chegar horas atrasado - comportamentos como estes refletem, na melhor das hipóteses, esquecimento ou ocupação, ou, na pior, egoísmo ou arrogância

Este ano, dei uma festa para cerca de 25 pessoas e fiquei surpreendida por apenas um convidado se ter oferecido para trazer alguma coisa. Como boa anfitriã, tinha muitos aperitivos e bebidas. Mas, mesmo assim, considero esta gafe como mais um sinal de que algumas pessoas podem estar a esquecer-se de alguns dos princípios básicos para se ser um bom convidado.

“Estamos a viver uma época interessante”, diz Gina Jokilehto, proprietária e diretora criativa da Shi Shi Events, uma empresa de planeamento e conceção de casamentos em Cleveland, Ohio. “Penso que o que começou culturalmente durante a pandemia ainda está a repercutir-se nas nossas vidas hoje em dia, e já não temos tanta consciência social como antigamente”, acrescenta Jokilehto. “E quando não praticamos, é difícil sermos bons em alguma coisa, certo?”

Myka Meier, especialista em etiqueta, ouve diariamente a frustração dos anfitriões. “Temos uma rubrica de resposta a dúvidas anónimas no Instagram que recebe literalmente centenas de pedidos por semana”, diz Myka, fundadora da escola Beaumont Etiquette em Nova Iorque.

Ser anfitrião envolve um grande esforço mental, financeiro e físico. Por isso, os convidados devem ser gratos por isso e estar cientes do seu próprio papel nessa relação de dar e receber, explica Jokilehto. A etiqueta adequada resume-se a considerar como algo que dizemos ou fazemos pode influenciar como os outros se sentem e agir em conformidade, explica Meier.

Nesta época festiva, pedi ajuda a estas especialistas para saber quais são os meandros da etiqueta das festas e quais as exceções apropriadas.

O primeiro passo para ser um bom convidado começa muito antes da reunião: confirmar a presença dentro do prazo estipulado pelo anfitrião. Uma abreviatura de “répondez s'il vous plaît”, uma frase francesa que significa “por favor, responda”, o RSVP indica ao anfitrião a quantidade de comida, bebidas e outros materiais que é preciso comprar ou preparar. Se responder “sim” após a data limite, não se ofenda se algo lhe for negado. Quem adia, perde!

A sua parte na festa

Tenha em conta o tipo de festa a que vai quando planear o que levar (Foto: Kosamtu/E+/Getty Images)

Nas festas em que cada pessoa leva algo, tenho reparado que muitas pessoas se limitam a passar pela loja para comprar bebidas ou sobremesas, em vez de se oferecerem para trazer um acompanhamento. Não estou a criticar essas contribuições, mas quando demasiados convidados o fazem, há uma espécie de efeito de espectador que resulta numa refeição muito desequilibrada.

Levar um acompanhamento não significa que tenha de cozinhar; apenas requer um pouco mais de reflexão sobre os alimentos que podem ser adequados ao evento. Pode comprar puré de batata para micro-ondas na mesma loja onde compraria bolinhos de chocolate. E pense nas necessidades específicas do seu evento. Uma vez levei um tabuleiro de charcutaria para a festa de Halloween de um amigo, onde quase toda a gente estava embriagada, e foi devorado em 20 minutos. Os únicos outros petiscos que havia eram batatas fritas e doces.

Meier e Jokilehto, no entanto, defendem que, paras garantir o sucesso, na fase de planeamento da festa, os anfitriões devem envolver os convidados. Nas folhas de inscrição, os anfitriões devem listar como opções apenas as coisas que realmente precisam que as pessoas tragam, como um prato de acompanhamento, bebidas e uma sobremesa. Os anfitriões devem encarregar-se dos pratos principais e dos fornecimentos, tais como pratos e outros utensílios.

Não apareça de mãos vazias

Os especialistas sugerem que se leve ao anfitrião uma prenda como sinal de apreço (Foto: DragonImages/iStockphoto/Getty Images)

Mesmo que a festa não seja do tipo “cada pessoa leva algo”, deve sempre, sempre, perguntar ao anfitrião se há alguma coisa que deva levar, concordam as especialistas. Pode até fazer isso mesmo antes de ir para o evento, para o caso de haver alguma necessidade de última hora. Se ele disser “não”, não insista. Se disserem que pode levar um alimento específico, leve-o num prato e com os utensílios necessários para o servir, aconselha Jokilehto.

Para ocasiões especiais, como jantares ou festas de fim de ano, leve um pequeno presente para o anfitrião para mostrar gratidão - como uma garrafa de vinho, uma caixa de chocolates, um cartão, uma vela ou qualquer outra coisa que saiba que ele vai gostar, recomendam Meier e Jokilehto. Mas não espere que a sirvam na festa.

O que quer que ofereça não deve representar uma tarefa a mais para o anfitrião, alertam. Por exemplo, as flores são lindas mas podem ser um empecilho se não as trouxer num vaso e obrigar o anfitrião a resolver esse problema.

Seja (muito) pontual

Obviamente, deve chegar a horas, pois é uma forma de respeito e ajuda a evitar que o evento se atrase.

Chegar cinco a 15 minutos atrasado é aceitável e provavelmente considerado pela maioria dos anfitriões como sendo perfeitamente pontual, afirmam Meier e Jokilehto. Concordo - na verdade, fico muitas vezes aterrorizada com o facto de os convidados chegarem mais cedo e penso que é pior do que o atraso, pois normalmente estou a tentar freneticamente acabar de preparar a comida, limpar ou decorar nos últimos momentos antes do início de um evento.

Faça o seu melhor para planear com antecedência e não se atrase mais de 15 minutos, a não ser que os anfitriões da festa tenham dito que não há problema em aparecer a qualquer hora. Se se vai atrasar, avise o anfitrião.

Respeite as “regras” do anfitrião

Honrar os desejos do seu anfitrião relativamente à forma como ele gere a sua casa também é importante.

A regra de não usar sapatos é uma das primeiras que deve respeitar. Pergunte-lhe qual é a regra ou repare se há sapatos perto da porta, aconselha Jokilehto. Eu levo meias por precaução. Se for o anfitrião, pode ser apreciado o fornecimento de meias aos convidados.

Se o anfitrião disser que é proibido fumar ou que só é permitido em determinadas áreas, respeite essa indicação, avisa Jokilehto. Isto também se aplica àqueles que fumam vape - não são tão inócuos como pensam.

Não traga um acompanhante sem autorização - é desrespeitoso e pode até deixar o anfitrião desconfortável. Para encontros casuais ou de maior dimensão, como noites de jogos ou festas de Halloween, pedir para levar um acompanhante quando se confirma a presença pode ser aceitável, afirma Meier. Mas o pedido também pode colocar os anfitriões numa posição desconfortável se só puderem acomodar um determinado número de pessoas. Seja compreensivo se a resposta for “não”.

Beba com responsabilidade

Manter uma boa etiqueta inclui gerir a ingestão de álcool (Foto: Alina Rudya/Bell Collective/Digital Vision/Getty Images)

Para muitos, as bebidas alcoólicas podem certamente aumentar a alegria das festas. Mas o que não é assim tão divertido é quando nos excedemos de tal forma que acabamos por vomitar no balcão, partir coisas ou agir de forma inadequada (os anfitriões também desempenham um papel importante nesta situação se servirem muito mais álcool do que comida).

Não há nada pior do que um hóspede que arma confusão, seja como for, diz Jokilehto - com as suas emoções, a sua comida, a sua bebida ou qualquer outra coisa.

Por isso, convidados, conheçam-se a si próprios. Jokilehto recomenda que se considere o número de bebidas que se pode tolerar, com e sem comida, antes de se passar o limite. Beber qualquer quantidade com o estômago vazio é pedir para ter problemas. Também pode comer com antecedência para se preparar. Alternar os cocktails com copos de água também pode ajudar. E se não souber qual é a sua tolerância, depois de terminar uma bebida, espere 40 a 60 minutos para ver como se sente antes de beber outra.

Pensar no futuro também é importante quando a noite está a chegar ao fim - se beber mais um copo de vinho, estará sóbrio daqui a uma hora quando chegar a hora de conduzir até casa? Ou vai manter o seu anfitrião refém e esperar secretamente que ele lhe diga que pode ficar lá? Carregue a aplicação de partilha de boleias no seu telemóvel, só para prevenir.

Evite comportamentos indelicados

O uso excessivo do telemóvel é uma falta de educação e é simplesmente desnecessário, dizem os especialistas (Foto: SolStock/E+/Getty Images)

O que é que se vai fazer a uma festa? Ver outras pessoas! Por isso, não esteja constantemente absorvido pelo seu telemóvel, o que pode fazer com que os outros não se sintam importantes. Além disso, nem tudo tem de ser transformado em conteúdo para as redes sociais - não vai morrer se os seus seguidores do Instagram não virem que se está a divertir. Tirar algumas fotografias de vez em quando não faz mal, desde que os outros não se importem, mas, caso contrário, deixe o telemóvel de lado, aconselha Jokilehto.

Em segundo lugar, à mesa tenha em consideração o tamanho das suas porções - se houver apenas uma taça de molho, deve limitar-se a uma colherada, por muito que isso lhe doa. Não peça uma segunda dose da comida até que toda a gente tenha sido servida, avisa Jokilehto. Se quiser o último prato de alguma coisa, pergunte às pessoas à sua esquerda e à sua direita se o querem antes de se atirar a ele.

As crianças são permitidas? Se não estiver claro, pergunte se a festa é só para adultos. Se as levar, lembre-se de que a presença de outros adultos não lhe dá automaticamente uma noite de folga. É responsável por elas durante todo o tempo, lembra Jokilehto. Dependendo da idade, pode ser útil levar um brinquedo que não seja desarrumado, barulhento ou antissocial, como um tablet.

Além disso, as festas com pessoas muito diferentes não são a altura certa para discutir tópicos potencialmente controversos. Limite-se a assuntos neutros e leves, recomenda Jokilehto. E seja um bom conversador, mostrando-se curioso sobre a vida dos outros. Precisa de um ponto de partida? Pergunte como é que outro convidado conhece o anfitrião.

Por último, não deve ficar demasiado tempo. Se o convite não indicava uma hora de fim - o que é uma boa ideia para os anfitriões - saber quando se deve ir embora pode por vezes ser difícil. Mas sair cerca de meia hora depois de a sobremesa ou o chá terem sido servidos é uma boa regra, diz Meier. Se o anfitrião estiver a bocejar muito, a apagar as velas, a guardar a comida ou a agradecer a sua presença, essas são outras pistas para se ir embora.

Pessoalmente, também acho que todos nós devemos evitar esperar que as pessoas percebam pistas passivas e não-verbais, como bocejar, e depois ficarmos chateados quando isso não acontece. Por vezes, as pessoas precisam de uma comunicação clara. Se eu precisar de ir para a cama, digo-o aos meus convidados e eles não o levam a peito.

Expresse a sua gratidão

Quando estiver a sair de uma festa - depois de ter limpado tudo e de se ter oferecido para ajudar a fazer mais - agradeça sempre ao anfitrião por o ter recebido e elogie-o por tudo o que gostou.

Meier envia sempre aos anfitriões uma mensagem de texto de agradecimento ou uma nota escrita à mão no dia seguinte, mesmo que alguém a tenha recebido apenas para comer uma salada. “Demora apenas alguns segundos”, acrescenta, "e faz com que a pessoa sinta que está grato pelo seu esforço. Não há qualquer desvantagem".

Todas estas dicas podem parecer muito trabalhosas. Mas o anfitrião também fez um esforço significativo para acolher e facilitar a comunidade. Aprender a tratar os outros e retribuir o respeito e a gentileza que o seu anfitrião teve a amabilidade de lhe oferecer vale a pena - e pode também garantir que será convidado de novo.

