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Passageiros nos aeroportos nacionais batem novo recorde de 6,6 milhões em abril

Agência Lusa , MM
Há 1h e 26min
Taxas aeroportuárias
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Os dados divulgados pelo INE indicam uma subida de 3.3% no primeiro quadrimestre do ano, em termos homólogos, com 21,133 milhões de passageiros

Os aeroportos nacionais movimentaram em abril um novo máximo histórico de 6,6 milhões de passageiros, mais 2,1% em termos homólogos, acumulando uma subida de 3,3% no primeiro quadrimestre, para 21,133 milhões, divulgou esta segunda-feira o INE.

“Após máximos históricos registados nos primeiros três meses de 2026, abril voltou a atingir um novo máximo histórico no número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais”, destaca o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo detalha o INE, nesse mês desembarcaram, em média, 111,8 mil passageiros por dia, acima dos 109,9 mil registados em abril de 2025, o que representa um crescimento de 1,7%.

Já no acumulado entre janeiro e abril, o número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 3,3% face a 2025 (+4,1% em 2025), para 21,133 milhões.

Neste período de quatro meses, o aeroporto de Lisboa concentrou 52,0% do total de passageiros movimentados, atingindo 11 milhões, o que representa um crescimento homólogo de 2,6%.

Já o aeroporto do Porto movimentou 5,1 milhões de passageiros (24,0% do total), um crescimento de 7,6%, e o aeroporto de Faro registou 2,3 milhões de passageiros movimentados (11,0% do total), representando um decréscimo homólogo de 3,1%.

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Analisando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais até final de abril, o Reino Unido manteve-se o principal país de origem e destino, com aumentos homólogos de 3,3% e 3,4%, respetivamente.

França, Espanha e Alemanha ocuparam a segunda, terceira e quarta posições, respetivamente, enquanto o Brasil completou o grupo dos cinco principais países de origem e Itália o dos cinco principais países de destino.

No que se refere ao movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais, aumentou ligeiramente, 0,6%, entre janeiro e abril, o que compara com uma subida de 0,7% no mesmo período de 2025.

O aeroporto de Lisboa movimentou 63,3 mil toneladas de carga e correio (77,1% do total), correspondendo a um decréscimo homólogo de 1,0%, enquanto nos restantes aeroportos o movimento de carga e correio aumentou 6,5%.

Considerando apenas o mês de abril, os aeroportos nacionais movimentaram 22,0 mil toneladas de carga e correio, uma subida homóloga de 3,2% (-0,01% no mês anterior).

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Os dados do INE indicam ainda que, em abril, se registaram 22,2 mil aterragens de aeronaves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, um aumento de 0,7% face a abril de 2025.

Nesse mês, 83,5% dos passageiros desembarcados corresponderam a tráfego internacional, totalizando 2,8 milhões de passageiros (+3,0%).

A Europa manteve-se como a principal origem dos passageiros desembarcados, representando 69,6% do total (+2,4%). O continente americano continuou a ocupar a segunda posição, concentrando 9,3% (+9,4%).

Relativamente aos passageiros embarcados, 83,1% corresponderam a tráfego internacional, num total de 2,7 milhões (+4,0%).

O INE destaca o continente europeu como o principal destino dos passageiros embarcados (70,6% do total), com um crescimento de 5,2% face a abril de 2025, enquanto o continente americano se manteve como o segundo principal destino (8,4% do total; +2,6%).

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Temas: Passageiros Aeroportos Aeroporto Ine
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