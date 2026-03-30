Temperaturas chegam aos 26 graus e "o sol vai predominar" nesta Páscoa

Há 1h e 16min

Semana com subida da temperatura com máxima a poder chegar aos 26 graus (C/ÁUDIO)

A semana da Páscoa começa com céu pouco nublado e subida da temperatura, prevendo-se para terça e quarta-feira máximas que podem chegar aos 26 graus Celsius, mas as noites serão frias, disse à Lusa a meteorologista Ângela Lourenço.

“O sol vai predominar. Teremos temperaturas amenas principalmente durante o dia. Em alguns locais destaca-se a terça e quarta-feira em que as temperaturas estão até muito próximas de 25 e 26 graus. Temperaturas mais quentes do que é costume para esta época do ano, pois estamos no final de março”, apontou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Ângela Lourenço, terça e quarta-feira serão os dias mais quentes da semana, com temperaturas máximas que podem situar-se entre os 23 e 26 graus Celsius no Algarve, Alentejo, Vale do Tejo e Vale do Douro.

As temperaturas mínimas poderão variar a meio da semana entre os 3 e os 14 graus.

“A tendência será depois para uma ligeira descida a partir de quinta-feira, registando-se ligeiras alterações, ligeiras descidas. Mas no geral durante a semana santa preveem-se temperaturas amenas durante o dia e baixas durante a noite. Durante a noite arrefece um pouco principalmente nas zonas do interior e planícies do Alentejo”, apontou.

Ângela Lourenço indicou também que o vento poderá soprar com alguma intensidade no litoral oeste e terras altas e poderão ocorrer neblinas ou nevoeiro matinal.

“Assim, pelo menos até quarta ou quinta-feira vamos ter tempo de primavera até mais quente do que é costume para esta época do ano. Vamos ter noites frias, acentuado arrefecimento noturno e depois durante o dia mais quente.”

Segundo Ângela Lourenço, tudo indica que até domingo de Páscoa não ocorrerá chuva, que poderá regressar na segunda-feira dia 6 de abril.