Cinco vezes mais mães estrangeiras em Portugal do que há dez anos

Há 30 min

REVISTA DE IMPRENSA || partos de mulheres portuguesas registaram uma quebra significativa

O número de mães estrangeiras a ter filhos em Portugal aumentou cinco vezes na última década, revelando uma mudança estrutural no perfil das maternidades no país, avança o Jornal de Notícias. Em sentido inverso, os partos de mulheres portuguesas registaram uma quebra significativa.

Segundo o jornal, que cita dados oficiais do Ministério da Justiça, em 2025, deram à luz 25.083 mulheres estrangeiras residentes em território nacional. Em 2015, esse número ficava-se pelas 4.591. Já entre cidadãs portuguesas, os nascimentos desceram de 81.524 para 64.079 no mesmo período.

O ano de 2022 marcou um ponto de viragem. Após uma descida generalizada em 2020 e 2021, associada à pandemia de covid-19, passou a verificar-se uma redução acentuada dos partos de mães portuguesas e um aumento expressivo dos nascimentos de mães estrangeiras, que praticamente duplicaram desde então.