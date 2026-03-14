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José Luís Carneiro foi reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos e diz que é o líder partidário mais votado de todos os que estão no parlamento

Agência Lusa , MJC - notícia atualizada às 22:16
Há 50 min
José Luís Carneiro (Lusa)

De acordo com resultados provisórios divulgados esta noite José Luis Carneiro já obteve 20.012 votos

José Luís Carneiro diz que, com os mais de 20 mil militantes que o reelegeram secretário-geral socialista, “é o líder político mais votado” dos que estão no parlamento, considerando que encontrou de novo esperança no PS. Carneiro foi reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos expressos nas eleições diretas em que foi candidato único, quando faltam apurar 91 secções, indicou fonte oficial do partido.

De acordo com resultados provisórios divulgados esta noite José Luís Carneiro já obteve 20.012 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos.

O universo de votantes foi de 20.636 militantes, numas eleições diretas cuja taxa de participação se situou nos 53,2%.

“Quero ainda agradecer aos mais de 20 mil militantes que por todo o país hoje participaram neste ato eleitoral, fazendo com que o secretário-geral do PS seja o líder político mais votado de todos os líderes que hoje se encontram na Assembleia da República”, afirmou.

O líder do PS reeleito disse que, na ronda que fez pelo país durante a campanha interna, encontrou nas pessoas “desengano e desencanto com um Governo que prometeu tudo e a todos e que agora, todos os dias, falha tanto e a todos neste país”. “Encontrei a esperança de novo no PS. E porque é que encontrei essa esperança no PS? De tudo quanto pude ouvir. Porque temos as prioridades certas”, apontou.

José Luís Carneiro vê assim reforçada a votação face à primeira vez em que foi eleito líder dos socialistas. Quando foi eleito pela primeira vez secretário-geral do PS, em junho do ano passado, também como candidato único, José Luís Carneiro teve 95,4% dos votos, equivalendo a 17.434 boletins.

José Luís Carneiro assumiu a liderança do PS de forma intercalar para concluir o mandato do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos, que se demitiu do cargo na sequência do resultado do partido nas eleições legislativas de maio de 2025.

Além de votarem para a liderança, os militantes do PS elegeram também os delegados ao XXV Congresso Nacional agendado para 27, 28 e 29 de março, em Viseu.

Na moção global de estratégia com que se apresenta, intitulada "Contamos todos", Carneiro assegura que os socialistas não procuram eleições legislativas antecipadas, "mas têm que estar preparados para estar à altura de todas as responsabilidades". Com o objetivo de "afirmar e modernizar" o PS, José Luís Carneiro propõe a criação de um Código de Ética dos militantes e eleitos socialistas, de uma Comissão de Ética e de um canal de denúncias interno.

José Luís Carneiro referiu que as prioridades da sua moção estratégica são muito claras.  "Habitação, saúde, salários, uma economia que incorpora um choque de tecnologia e que se baseia numa nova política fiscal para garantirmos melhores remunerações, tendo a ambição que até 2035 sejamos capazes de ter salários médios em Portugal equiparáveis aos salários médios europeus", resumiu.

Temas: Partido Socialista José Luís Carneiro PS

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