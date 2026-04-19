"Não encaixo nesses perfis". Duarte Cordeiro recusa integrar Comissão Política do PS para manter "liberdade para discordar"

Há 2h e 13min

No dia em que os socialistas elegeram os novos órgãos nacionais com ampla maioria, o antigo ministro explicou à CNN Portugal os motivos de não integrar a equipa de José Luís Carneiro. O presidente do partido, Carlos César, desvaloriza: "A única coisa que temo são as votações de 100%"

Duarte Cordeiro recusou o convite da nova liderança de José Luís Carneiro para integrar a Comissão Política Nacional (CPN) do Partido Socialista. O antigo governante tomou a decisão por não querer ser confundido como um apoiante direto do novo secretário-geral, garantindo assim a sua margem de oposição interna.

À CNN Portugal, o socialista admitiu que não aceitou o convite porque as suas preocupações "não ficaram devidamente esclarecidas". Duarte Cordeiro considerou que o cenário montado pela direção do partido significava que entrar na CPN era "ser da equipa ou apoiar o líder".

"Senti que a liderança promoveu a ideia de que aceitar o convite da CPN significava ser da equipa ou apoiar o líder. Eu não encaixo em nenhum desses perfis", afirmou o antigo ministro.

Ao recusar a integração, Duarte Cordeiro sublinha que fica "menos comprometido com a atual liderança" e "com as suas decisões", o que lhe permite conservar a sua "liberdade para discordar".

"Já estava fora e decidi continuar fora. Não faço juízo nenhum sobre as decisões de mais ninguém", adiantou à CNN Portugal.

César desvaloriza e recorre à ironia no dia de dérbi

A reação da cúpula socialista não se fez esperar. Carlos César, presidente do PS, desvalorizou a ausência de Cordeiro, lembrando que a nova direção tem uma base sólida de apoio, mas que a discordância é saudável.

"Esta liderança começa como começou, com uma larga maioria e, naturalmente, como não foi com unanimidade, há pessoas que não se associam ainda à sua forma de estar e de ser. Mas isso é natural no PS", frisou. E atirou: "A única coisa que eu temo são as votações de 100% no PS".

Questionado sobre se o antigo ministro do Ambiente assume agora uma posição de líder da oposição interna a José Luís Carneiro, Carlos César recorreu à ironia, num dia marcado pelo encontro entre o Sporting e o Benfica: "Não, não. Muito menos teria a ousadia de responder em nome do dr. Duarte Cordeiro, excetuando se fosse uma questão relativa ao Sporting, onde temos grande unanimidade. Portanto, não lhe posso responder a isso".

Novos órgãos eleitos com renovação de 57%

A clarificação de Duarte Cordeiro surge no mesmo dia em que a Comissão Nacional do PS se reuniu pela primeira vez após o congresso de Viseu, procedendo à eleição dos novos órgãos nacionais por via eletrónica.

O novo Secretariado Naciona, o órgão de direção mais restrito, foi eleito com 90,05% dos votos a favor. Já a Comissão Política Nacional foi aprovada com 87,68% dos votos.

Para Carlos César, os resultados expressam a "unidade forte" do PS, sublinhando que o partido está pronto para fazer "oposição sem dizer sempre não e sem recorrer à gritaria".

Apesar de ausências notadas como a de Duarte Cordeiro, a nova Comissão Política Nacional apresenta uma forte reestruturação: dos 65 membros efetivos, 37 são novos, o que traduz uma taxa de renovação de 57%.

A lista inclui antigos membros do Governo e figuras de peso da estrutura socialista. O ex-ministro das Finanças, Fernando Medina, mantém-se no órgão, e a ele juntam-se rostos como a antiga líder parlamentar Alexandra Leitão, o ex-deputado Sérgio Sousa Pinto e os eurodeputados Francisco Assis e Ana Catarina Mendes, que transitaram agora do anterior Secretariado Nacional para a CPN. A lista é encabeçada por Teresa Almeida, presidente da CCDR Lisboa e Vale do Tejo. Segundo o partido, a intenção de José Luís Carneiro é transformar a Comissão Política Nacional no principal palco de discussão e debate estratégico do PS, com reuniões de caráter mensal.